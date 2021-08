Alimentele vor trebui să aibă niveluri mai scăzute de metale grele: UE a redus nivelurile maxim admise

Florin Cîțu postează fotografii din SUA cu un mesaj clar adresat criticilor săi: „Can’ t stop me now”

Premierul Florin Cîţu a postat, pe Facebook Story, frânturi din mai multe melodii şi patru imagini cu el în New York în 2016. ”Can’ t stop me now”, este mesajul transmis de premier.

Florin Cîţu a postat, pe Facebook Story, de unde postările dispar după 24 de ore, un mesaj cu frânturi din mai multe melodii şi patru imagini cu el în New York în 2016.

Melodia The Score ”Can’ t stop me now” este primul mesaj transmis de premier.

Urmează, alături de câte o fotografie, frânturi din melodiile Back în black a AC/ DC, Head like a hole a Nine Inch Nails şi The sound of silence de la Disturbed.

Postarea premierului pe Facebook vine în contextul scandalului legat de faptul că a condus sub influenţa alcooului când se alfa în America, fiind reţinut pentru două zile şi nevoit să plătească o amendă de 1.000 de dolari.

De asemenea, este un puternic mesaj pentru Ludovic Orban care a declarat, joi seară, că nu a primit nici de la Florin Cîţu, nici de la serviciile de informaţii, datele legate de faptul că premierul a stat două zile în arest după ce a fost prins băut la volan, în Statele Unite.

Orban susţine că premierul ar fi trebuit să facă el însuşi publică această informaţie, considerând că „un astfel de episod nu ai cum să-l ascunzi, nu ai cum să-l ţii pitit, mai devreme sau mai târziu se află”.

Orban declară că nu a fost sunat de premier nici după ce informaţia a fost făcută publică.