Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție
Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție
Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a lansat luni, 6 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente investiției „Eficientizare energetică în clădirile administrative din complexul stadionului Victoria-Cetate Alba Iulia”.
Proiectul este finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, Cod SMIS 319049. Potrivit anunțului publicat în SEAP, valoarea estimată a contractului este de 14.122.458 de lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până la începutul lunii august 2026.
Data limită pentru primirea ofertelor este 7 august 2026.
Investiția reprezintă una dintre cele mai importante etape în modernizarea infrastructurii sportive din municipiu și urmărește reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare pentru clădirile administrative ale complexului „Victoria-Cetate”, construit în urmă cu peste patru decenii.
Contractul este de tip „proiectare și execuție”, ceea ce înseamnă că operatorul economic desemnat câștigător va avea responsabilitatea elaborării proiectului tehnic, obținerii documentațiilor necesare, asigurării asistenței tehnice din partea proiectantului și realizării efective a lucrărilor de construire.
Proiectul face parte din investițiile finanțate prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027 și are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a clădirilor administrative ale stadionului, reducerea emisiilor de carbon și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a spațiilor destinate activităților sportive și administrative. Contractul de finanțare pentru acest obiectiv a fost semnat anterior între Municipiul Alba Iulia și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
Documentația tehnico-economică prevede un amplu pachet de intervenții asupra clădirilor existente. Printre lucrările estimate se regăsesc reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, izolarea pereților și acoperișurilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu elemente performante energetic, modernizarea instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde, instalarea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, modernizarea instalațiilor electrice și a sistemelor de iluminat, precum și implementarea unor soluții inteligente de management al consumului energetic.
Valoarea contractului de lucrări scoasă acum la licitație acoperă etapa de proiectare și execuție, în timp ce valoarea totală a proiectului finanțat este mai mare, incluzând cheltuieli pentru proiectare, management, consultanță, dotări și alte costuri eligibile și neeligibile prevăzute în cadrul finanțării europene. Potrivit informațiilor făcute publice la semnarea contractului de finanțare, investiția totală depășește 25 de milioane de lei, din care aproximativ 20 de milioane reprezintă fonduri europene nerambursabile.
Necesitatea acestei investiții a fost evidențiată încă din anii anteriori, când Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și administrația locală au comandat documentația DALI pentru identificarea soluțiilor de reabilitare energetică și pentru accesarea fondurilor europene. Proiectul apare inclus în rapoartele de activitate ale administrației locale încă din perioada 2023–2025, fiind pregătit etapizat până la obținerea finanțării și lansarea procedurii de execuție.
Prin această investiție, administrația locală urmărește nu doar reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare, ci și prelungirea duratei de viață a clădirilor administrative ale complexului sportiv, creșterea confortului pentru personal și sportivi și alinierea infrastructurii la standardele actuale privind eficiența energetică și protecția mediului.
După evaluarea ofertelor și finalizarea procedurii de achiziție publică, contractul va putea fi atribuit, urmând ca proiectarea și execuția lucrărilor să fie realizate în condițiile și termenele prevăzute în documentația de atribuire publicată în SEAP.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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