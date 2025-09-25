ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai întors de la școală

În după-amiaza zilei de 25 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 68 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în dimineața zilei de 25 septembrie 2025, nepoata sa, RADU DARIA ANTONIA, în vârstă de 12 de ani, a plecat la școala unde studiază, în localitatea Bucerdea Grânoasă, însă, la finalizarea orelor de curs, nu a revenit la domiciliul său, în localitatea Crăciunelu de Jos.

Minora are următoarele semnalmente:

•165 cm înălțime;

•Păr șaten;

•Ochi căprui.

La momentul dispariției, minora purta pantaloni gri, adidași albi și geacă neagră. Aceasta are un ghiozdan roz.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

