ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, dată DISPĂRUTĂ de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În seara zilei de 16 august 2025, polițiștii din municipiul Alba Iulia au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, în după-amiaza zilei de 16 august 2025, fiica sa, A. BEATRICE, în vârstă de 14 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are următoarele semnalmente:
• 155 cm înălțime;
• 45 de kilograme;
• Păr lung;
• Ochi căprui.

La momentul dispariției, purta o rochie neagră.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

