Alertă alimentară europeană ignorată în România: Somon, creveți și fructe de mare contaminate cu Listeria continuă să fie vândute

Pe 14 noiembrie 2025, la nivel european a fost emisă o alertă privind riscul infestării cu Listeria monocytogenes a unor produse alimentare provenite din România, inclusiv somon în diferite rețete, fructe de mare și creveți. Comisia Europeană a subliniat gravitatea situației, avertizând că aceste produse prezintă un risc major pentru sănătatea consumatorilor.

Deși ANSVSA a fost informată imediat, autoritatea română nu a făcut alerta publică. În loc să avertizeze populația și comercianții, reprezentanții ANSVSA s-au limitat la prelevarea a două serii de probe de la firma implicată. Intervenția a fost realizată fără colaborarea obligatorie cu alte instituții implicate, cum ar fi Direcția de Sănătate Publică, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Poliția Economică, așa cum cere protocolul european, relatează gândul.ro.

Alerta, semnalată și în presa din Ungaria, detaliază opt tipuri de produse afectate: file de somon afumat norvegian, somon marinat, file de somon proaspăt cu lămâie, file de somon cu amestec de boabe de piper, creveți pre-gătiți, file de păstrăv afumat feliat și cocktail de fructe de mare.

Toate acestea ar trebui retrase de pe piață, însă compania continuă să le comercializeze atât în propriul magazin, cât și prin rețeaua de retail din România.

În timp ce Comisia Europeană actualizează zilnic informațiile privind alerta, ANSVSA nu a emis nicio notificare publică nici după șapte zile de la semnalarea pericolului. Consumatorii români rămân astfel expuși riscului de îmbolnăvire.

