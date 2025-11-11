Rămâi conectat

ALERTĂ alimentară: Condimente pentru mâncare, retrase de la comercializare din supermarketuri. Ar conţine particule metalice și de cauciuc

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

ALERTĂ alimentară: Condimente pentru mâncare, retrase de la comercializare din supermarketuri. Ar conţine particule metalice și de cauciuc

Două produse alimentare, foarte căutate de gospodinele din România, au fost retrase de pe rafturile supermarketurilor, după ce s-a descoperit că ar conţine particule metalice și de cauciuc. Autoritățile avertizează consumatorii să nu le mai folosească sub nicio formă.

Vorbim despre condimente pentru mâncare care erau comercializate în supermarketurile Auchan și Metro. Vorbim despre Delikat Borș Legume de 165 de grame.

De asemenea, este vizat și un produs Knor, supă pui cu tăieței de 12 grame și condimente pentru poc cu usturoi și afumătură de 29 de grame. Sunt anumite loturi contaminate și spun cei de la ANSVA că acestea ar conține particule metalice și de cauciuc, care sunt dăunătoare pentru sănătate.

La ce pericol se expun cei care consumă produsele

Recomandarea este ca, în cazul în care descoperiți aceste produse, să nu le consumați sub nicio formă. Produsele pot fi returnate la supermarketul de unde au fost achiziționate și veți primi valoarea acestora fără să mai fie nevoie să prezentați bonul fiscal.

În cazul în care se consumă produse care conțin particule metalice și de cauciuc, riscurile asupra sănătății pot fi mari. Am putea vorbi de leziuni ale gurii, gingiilor sau esofagului, iritații ale tractului digestiv, dar și risc de contaminare chimică cu metale grele.

Alerta a fost dată în aceste supermarketuri din toată țara.

