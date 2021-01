Albaiulianul Marcel Cercea (CS Universitar Pitești), visează la Jocurile Olimpice | „Să ajung în Japonia ar reprezenta un moment incredibil”, afirmă judoka din Cetatea Marii Uniri

Albaiulianul Marcel Cercea, sportiv ce va împlini 25 de ani în 1 mai, este al 4-lea sportiv din Alba ce vizează o calificare la Jocurile Olimpice din Japonia din acest an, pe lista candidaților la calificare mai aflându-se mărșăluitoarele Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, împreună cu boxerul Andrei Dărămuș (toți legitimați la CS Unirea Alba Iulia).

Judoka legitimat la CS Universitar Pitești este în cantonament în această perioadă la Poiana Brașov, până în 24 ianuarie, cu lotul olimpic de judo, scopul său fiind obținerea de puncte pe tatami pentru a prinde clasamentul IJF World Ranking, tocmai pentru a accede în topul mondial.

Your browser does not support the video tag.

“Dacă voi reuși să ajung la Tokyo ar însemna un lucru extraordinar. Este dezideratul suprem pentru mine, împlinirea unui vis ce-l am din momentul când m-am apucat de sport, acela să reprezint România la cel mai înalt nivel. Cursa calificărilor se anunță extrem de dificilă, trebuie să ajung undeva între primii 30 în clasamentul internațional. Totul depinde numai de mine, după ce în 2020, în startul anului, când lucrurile erau în regulă din punct de vedere pandemic, nu am reușit ceea ce mi-am propus în competițiile de calibru, iar ulterior nu am mai fost la concursuri”, a declarat Marcel Cercea, pentru care primul concurs al anului va fi în Israel, un Grand Prix la Tel Aviv, în perioada 18-20 februarie.

Sportivul originar din Cetatea Marii Uniri a fost descoperit de antrenorul Ioan Todor și legitimat la CSȘ Alba Iulia în prima parte a carierei, până în 2017. În 2020, Cercea a concurat la patru competiții internaționale, una in ianuarie – Tel Aviv Grand Prix – și celelalte trei în luna februarie, Sofia European Open (unde s-a clasat pe locul al treilea) Oberwart European Open și Varșovia European Open (a terminat pe poziția a 7-a), în speranța că va acumula punctele necesare prezenței în arena olimpică, în limitele categoriei -81 kilograme.

Legitimat actualmente la CSM Pitești, Marcel Cercea a fost desemnat în două rânduri (în 2013 și 2015) sportivul anului în Alba, unul dintre rezultatele importante obținute pe tatami fiind medalia de bronz, la Campionatul European Under 23, în Ungaria, în fapt singura distincție al delegației tricolore. Sportivii din lotul național de judo au fost primii care au ajuns la Izvorani, în luna mai a anului trecut, după ce activitatea a fost întreruptă câteva luni din cauza pandemiei de COVID-19. Marcel Cercea este considerat titular al lotului olimpic “tricolor” și o veritabilă speranță a acestui sport, fiind creditat chiar cu șanse la podiumul olimpic în cazul obținerii biletelor pentru Tokyo 2021.