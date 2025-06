Albaiulianul Florin Ilie, la Corvinul Hunedoara în Liga 2, după câteva luni la CSM Unirea Alba Iulia

România, calificare superbă în semifinalele Campionatului European Under 19! Uniristul Călugăr, titular la „tricolori” România a reușit o calificare de poveste în semifinalele Campionatului European Under 19 care se dispută în această perioadă în România! Citește și: Răzvan Călugăr (CSM Unirea Alba Iulia), iarăși titular pentru România Under 19, în remiza cu Spania „Tricolorii mici” au […]