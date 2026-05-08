FOTO | Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1

Bogdan Ilea

Mai multe tipuri de arahide, vândute de CARREFOUR ROMÂNIA SA, au fost retrase ca urmare a unei notificări primite de la furnizorul DEPAL SRL. Motivul este o posibilă depășire a contaminanților aflatoxina B1 și aflatoxine totale.

ANSVSA informează publicul că societatea CARREFOUR ROMÂNIA SA, ca urmare a unei notificări primite de la furnizorul DEPAL SRL, a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produselor menționate mai jos. Siguranța consumatorilor și transparența sunt priorități esențiale în gestionarea alertelor alimentare. 

Motivul rechemării: Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1 și aflatoxine totale. 

Produse vizate:

  • ARAHIDE DECOJITE CRUDE (200 g) 
  • Brand: Depal 
  • Cod de bare (EAN): 5941232412764 
  • Loturi/Expirație: LC1/26.02.2027, LD1/26.02.2027, LC2/04.03.2027 

ARAHIDE DECOJITE CRUDE (500 g) 

  • Brand: Depal 
  • Cod de bare (EAN): 5941232408583 
  • Loturi/Expirație: LC1/03.03.2027, LA2/04.03.2027, LC3/26.03.2027 

ARAHIDE DECOJITE PRĂJITE (150 g / 300 g / 500 g) 

  • Brand: Carrefour Classic 
  • Coduri de bare: 5941232411828, 5941232411835, 5941232411842 

Loturi vizate: Toate loturile cu termene de expirare în noiembrie 2026 menționate în listă (ex: LG316, LA355, LA376). 

Ce trebuie să faceți?

Dacă ați achiziționat aceste produse, vă rugăm să NU le consumați. Recomandarea oficială este să le distrugeți sau să le returnați în magazinul Carrefour de unde au fost cumpărate. Contravaloarea va fi returnată clienților fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. 

Magazinele vizate:

Alerta este valabilă pentru punctele de vânzare Carrefour, Market și Supeco la nivel național, incluzând orașe precum București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov și altele (lista completă cuprinde peste 230 de locații). 

Magazinele vizate din Alba:

  • HYPER ALBA IULIA (042) STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR.2 JUD. ALBA
  • OCNA MURES (035) STR. CUZA VODA NR. 51, JUD. ALBA
  • C SEBES (039) STR. DECEBAL NR. 1 JUD.ALBA

