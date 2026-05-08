17 mai 2026 | Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu
Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu
Ne revine bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție a Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.
De la premiera sa din anul 2005, spectacolul s-a bucurat de un succes constant pe scene prestigioase din Europa și Asia. Întâlnirea dintre textele marii tragedii grecești și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul Iza, creează un dialog scenic aparte între universul antic și tradiția românească, aducând în fața publicului o experiență teatrală de mare forță expresivă.
„Electra” lui Măniuțiu este un spectacol al eternului tragic prezent, veșnic dispus să ia formele zilei, dar conservându-și perpetuu esența destinală implacabilă. Electra și Oreste sunt unealta destinului încarnat de comunitatea închisă (Electra e securea, i-au scris-o pe spate cu sânge curtenii-paznici) și membrii ei au grijă ca acești doi frați să-l împlinească.
E semnul coborârii tragicului din palat la marginea lumii, al conservării tragicului departe de miezul dur al vieții sociale. E un ghetou al lumii de azi, care și-a inventat pentru sine mecanisme de funcționare ancestrale, recompuse de Măniuțiu cu o claritate de oglindă în care reverberează instrumentele și vocile grupului Iza.
„Maramureșul este un loc miraculos și, odată, când am fost, am auzit vocile vechii Elade, vocile tragediei grecești… Muzica lor e dintr-o zonă arhaic rituală, care nu mi s-a părut deloc străină de Elada. Repetițiile mi-au confirmat că verbul tragediei eline merge perfect cu ritmul muzicii tradiționale din Maramureș și că ele, vocile locului și cele ale lumii antice grecești, grăiau consonant, se înțelegeau între ele… Am pus un accent special în spectacolul meu pe marginalizarea actuală a acestor zone arhaice și pe lenta lor destrucție. Elada, ca și Maramureșul, sunt lumi de marginali… Spectacolul meu este, de fapt, un eseu în care am pus în dialog două lumi. Și finalul piesei vorbește despre frumusețea unei lumi care încă există și despre frumusețea stingerii, despre tragismul și aura acestei stingeri.” (Mihai Măniuțiu), se arată într-un comunicat transmis de administrația din Sebeș.
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, EDIȚIA a XLVI-a
- DUMINICĂ, 17 MAI 2026
- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole
- Ora 19.00: SPECTACOL DE TEATRU – ELECTRA. Regia: Mihai Măniuțiu
- O întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul IZA
- O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu
Turneele spectacolului:
27 septembrie -9 octombrie 2005, Limonges, Franța, „Les Francophonies en Limousin”
24 -27 octombrie 2005, Sarajevo, Bosnia si Herţegovina, „MESS -45th International Theater Festival Sarajevo”
6-13 noiembrie 2005, București, Festivalul Naţional de Teatru „I. L. Caragiale”
2-7 iulie 2006, Lisabona, Portugalia, MOSTRA INTERNACIONAL “O GRANDE TEATRO DO MUNDO” – MITE 06
29 iulie – 3 august 2007, Budva, Muntenegru, „Grad Theatre City Budva, XXI Festival”
11-16 noiembrie 2007, Bruxelles, Belgia, „EUROPALIA”
4, 5 iulie 2008, Nicosia, Cipru, „International Festival of Ancient Greek Drama”
26, 27, 28 august 2008, Merida, Spania, „Festival de Teatro Clasico”
29 , 30 august 2010, Tel Aviv, Israel, „Tel Aviv International Festival”
26 octombrie 2010, Cluj-Napoca
3, 5 aprilie 2011, Adana, Turcia, „Turkish State Theatres Sabanci International Theatre Festival”
13 aprilie 2011, Poznan, Polonia, „Festivalul de Teatru Polski Theatre”
9 noiembrie 2011, Ploiești, „Festivalul de Teatru Toma Caragiu”
4 – 8 aprilie 2012, Bogota, Columbia, „Festivalul de Teatru de la Bogota”
2 octombrie 2012, Baia Mare
3 octombrie 2012, Bistrița
26 iunie 2016, Constanța, la Festivalul Internațional de Teatru “Miturile Cetății”
22 – 29 octombrie 2017, Fuzhou, China, provincia Jiangxi, în cadrul ediției I a Jiangxi Theater Festival, pe scena Tang Xianzu Grand Theater spectacol de închidere
28 – 31 iulie 2025, Constanța, în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolelor, ediția a IV-a
13 – 17 septembrie 2025, Chișinău, Republica Moldova, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a
21 – 26 septembrie 2025, Osaka, Japonia, participare la World Expo Osaka 2025
6 – 8 octombrie 2025, Iași, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediția a XVIII-a.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1
Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1 Mai multe tipuri de arahide, vândute de CARREFOUR ROMÂNIA SA, au fost retrase ca urmare a unei notificări primite de la furnizorul DEPAL SRL. Motivul este o posibilă depășire a contaminanților aflatoxina B1 […]
FOTO | ACCIDENT rutier la Micești: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Zlatnei
ACCIDENT rutier la Micești: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Zlatnei Un accident rutier a avut loc vineri, 8 mai 2026, în Micești, pe strada Zlatnei, la intersecția cu Calea Labului. Potrivit martorilor, două autoturisme s-au ciocnit. Din fericire, șoferii implicați nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Persoanele implicate […]
17 mai 2026 | Spectacol de Gală la Sebeș: „Metanie Ție, Părinte!”. Recital de poezie susținut de actorul Constantin Chiriac
Spectacol de Gală la Sebeș: „Metanie Ție, Părinte!”. Recital de poezie susținut de actorul Constantin Chiriac Actor de teatru și film și lider în domeniul cultural, Constantin Chiriac este președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, director al Bursei de Spectacole de la Sibiu și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe...
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului,...
Știrea Zilei
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe Prima etapă a Recensământului circulației...
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 6...
Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1
Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții...
17 mai 2026 | Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu
Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...