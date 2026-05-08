17 mai 2026 | Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu

Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu

Ne revine bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție a Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

De la premiera sa din anul 2005, spectacolul s-a bucurat de un succes constant pe scene prestigioase din Europa și Asia. Întâlnirea dintre textele marii tragedii grecești și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul Iza, creează un dialog scenic aparte între universul antic și tradiția românească, aducând în fața publicului o experiență teatrală de mare forță expresivă.

„Electra” lui Măniuțiu este un spectacol al eternului tragic prezent, veșnic dispus să ia formele zilei, dar conservându-și perpetuu esența destinală implacabilă. Electra și Oreste sunt unealta destinului încarnat de comunitatea închisă (Electra e securea, i-au scris-o pe spate cu sânge curtenii-paznici) și membrii ei au grijă ca acești doi frați să-l împlinească.

E semnul coborârii tragicului din palat la marginea lumii, al conservării tragicului departe de miezul dur al vieții sociale. E un ghetou al lumii de azi, care și-a inventat pentru sine mecanisme de funcționare ancestrale, recompuse de Măniuțiu cu o claritate de oglindă în care reverberează instrumentele și vocile grupului Iza.

„Maramureșul este un loc miraculos și, odată, când am fost, am auzit vocile vechii Elade, vocile tragediei grecești… Muzica lor e dintr-o zonă arhaic rituală, care nu mi s-a părut deloc străină de Elada. Repetițiile mi-au confirmat că verbul tragediei eline merge perfect cu ritmul muzicii tradiționale din Maramureș și că ele, vocile locului și cele ale lumii antice grecești, grăiau consonant, se înțelegeau între ele… Am pus un accent special în spectacolul meu pe marginalizarea actuală a acestor zone arhaice și pe lenta lor destrucție. Elada, ca și Maramureșul, sunt lumi de marginali… Spectacolul meu este, de fapt, un eseu în care am pus în dialog două lumi. Și finalul piesei vorbește despre frumusețea unei lumi care încă există și despre frumusețea stingerii, despre tragismul și aura acestei stingeri.” (Mihai Măniuțiu), se arată într-un comunicat transmis de administrația din Sebeș.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, EDIȚIA a XLVI-a

DUMINICĂ, 17 MAI 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole

Ora 19.00: SPECTACOL DE TEATRU – ELECTRA. Regia: Mihai Măniuțiu

O întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul IZA

O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu

Turneele spectacolului:

27 septembrie -9 octombrie 2005, Limonges, Franța, „Les Francophonies en Limousin”

24 -27 octombrie 2005, Sarajevo, Bosnia si Herţegovina, „MESS -45th International Theater Festival Sarajevo”

6-13 noiembrie 2005, București, Festivalul Naţional de Teatru „I. L. Caragiale”

2-7 iulie 2006, Lisabona, Portugalia, MOSTRA INTERNACIONAL “O GRANDE TEATRO DO MUNDO” – MITE 06

29 iulie – 3 august 2007, Budva, Muntenegru, „Grad Theatre City Budva, XXI Festival”

11-16 noiembrie 2007, Bruxelles, Belgia, „EUROPALIA”

4, 5 iulie 2008, Nicosia, Cipru, „International Festival of Ancient Greek Drama”

26, 27, 28 august 2008, Merida, Spania, „Festival de Teatro Clasico”

29 , 30 august 2010, Tel Aviv, Israel, „Tel Aviv International Festival”

26 octombrie 2010, Cluj-Napoca

3, 5 aprilie 2011, Adana, Turcia, „Turkish State Theatres Sabanci International Theatre Festival”

13 aprilie 2011, Poznan, Polonia, „Festivalul de Teatru Polski Theatre”

9 noiembrie 2011, Ploiești, „Festivalul de Teatru Toma Caragiu”

4 – 8 aprilie 2012, Bogota, Columbia, „Festivalul de Teatru de la Bogota”

2 octombrie 2012, Baia Mare

3 octombrie 2012, Bistrița

26 iunie 2016, Constanța, la Festivalul Internațional de Teatru “Miturile Cetății”

22 – 29 octombrie 2017, Fuzhou, China, provincia Jiangxi, în cadrul ediției I a Jiangxi Theater Festival, pe scena Tang Xianzu Grand Theater spectacol de închidere

28 – 31 iulie 2025, Constanța, în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolelor, ediția a IV-a

13 – 17 septembrie 2025, Chișinău, Republica Moldova, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a

21 – 26 septembrie 2025, Osaka, Japonia, participare la World Expo Osaka 2025

6 – 8 octombrie 2025, Iași, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediția a XVIII-a.

