Un albaiulian de 39 de ani, REȚINUT de polițiști pentru FURT: A sustras două sticle de băutură dintr-un hiprmarket și a plecat fără să le plătească

Un albaiulian de 39 de ani a fost reținut de polițiști pentru furt după ce a sustras două sticle de băutură dintr-un hiprmarket și a plecat fără să le plătească.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări, a reieșit că, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket din Alba Iulia, ar fi sustras două sticle de băuturi alcoolice, în valoare de 623 de lei și ar fi trecut de casele de marcat, fără să le achite, fiind oprit, la scurt timp, de către agenții de pază.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat integral.

Cercetările sunt continuate.

