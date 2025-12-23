Albaiulian de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: S-a dus acasă la fosta parteneră, deși avea emis ordin de protecție

Un albaiulian de 38 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a dus acasă la fosta parteneră, deși avea emis ordin de protecție provioriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 22 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și s-ar fi deplasat la la domiciliul fostei sale partenere, în vârstă de 41 de ani.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI