Alba pe primul loc!

Aș fi foarte fericit dacă fiecare dintre cei care ne reprezintă ar avea aceste cuvinte în minte și în suflet. Cel puțin, în ceea ce mă privește, aceasta este idealul meu care mă îndeamnă să merg în Parlamentul României, aceste este gândul cu care am pornit în candidatura mea pentru Senat. Un județ minunat merită oameni devotați care să reprezinte interesele cetățenilor în legislativul de la București.

Poate că unii vor spune că m-am decis prea târziu. Alții, din contră, vor spune că e, totuși, prea devreme. Dar atunci când ai alături niște oameni care te susțin și care cred în tine, timpul nu poate fi decât ACUM. Am mai spus-o și o repet: este nevoie ca politicienii să nu mai facă jocuri politicianiste, ci să se preocupe de interesele cetățenilor. Acestea trebuie să fie pe primul loc, pentru că este vremea în care noi toți să trecem la singura etapă care contează – cea a politicii pentru cetățeni.

Noi, cei din USR PLUS, ne-am desemnat candidații pentru Parlament în urma unui proces intern corect și transparent. Și am arătat încă din campania electorală de la alegerile locale că într-adevăr ne pasă. Ne pasă de semenii noștri, de grijile lor, de dorințele lor. Am fost zi de zi alături de oameni și am cunoscut mai bine problemele lor în tot județul. Suntem mai pregătiți și mai încrezători în forțele noastre. Suntem mai atenți la nevoile reale ale cetățenilor și ne concentrăm energia pentru găsirea soluțiilor eficiente la toate probleme identificate.

Iar din acest motiv, deși nu suntem extraordinar de mulți, suntem mai buni decât alții!

Până la urmă, am reușit ceea ce unii nici nu au îndrăznit să viseze: am câștigat cursa electorală la Alba Iulia! Și nu ne oprim aici, pentru că știm cu toții că, peste tot în județ, se poate mai bine și că împreună, prin muncă și seriozitate, putem ajunge la acel nivel pe care cu toții ni-l dorim.

Problemele sunt multe, așteptările sunt mari, soluțiile pot fi la îndemână. Iar aceste soluții trebuie să se bazeze pe niște idei forte, idei pe care tot oamenii ni le-au transmis și pe care aș vrea să le susțin în Parlament. Modificarea sistemului de alegeri, reorganizarea sistemul de pensii, investiții puternice în protecția mediului, dezvoltarea sistemului de educație, susținerea culturii – iată doar câteva idei de bază ale viitorului program politic cu care mă voi prezenta în campania electorală viitoare.

Acest județ merită mai mult. Iar ca parlamentar de Alba voi face tot ce îmi va sta în putere ca să atrag cât mai mulți bani în județ, bani atât de necesari pentru investiții, mai ales într-o perioadă ca aceasta. Consiliul Județean și primarii din județ, indiferent de culoarea politică, vor avea în mine un partener serios. Până la urmă, pe toți cei care ocupă funcții publice, oamenii îi aleg pentru că au încredere în ei. Iar din acest motiv, aleșii nu au voie să dezamăgească.

În USR PLUS sunt oameni care și-au propus să nu dezamăgească, sunt oameni de care acest județ are nevoie – serioși, muncitori, cu experiență în domeniile în care activăm, pregătiți din punct de vedere politic și administrativ, dornici să oferim o alternativă viabilă la ceea ce s-a oferit până acum.

Iar eu sunt reprezentantul oamenilor nemulțumiți de un sistem învechit și nereformat, dar care nu au încetat niciodată să spere și să creadă în idealul lor. Sunt omul luptător și conștient de valoarea lui, care știe pentru ce merge mai departe. Sunt vocea celor mulți care speră de fiecare dată că de data aceasta va fi mai bine.

Iar de data aceasta chiar poate să fie mai bine! De data aceasta chiar aveți pe cine să susțineți! Oamenii din Alba merită mai mult, merită să fie reprezentați de profesioniști în Parlamentul României!

Sunt Adrian Simion și candidez pentru funcția de senator din partea USR PLUS Alba!

Adrian SIMION,

USR PLUS Alba