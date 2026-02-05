Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi: „Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii”

Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi

România dispune de un total de 714 medici oncologi, iar în acest moment sunt în pregătire 450 de medici rezidenți în oncologie medicală.

Potrivit președintei Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, România nu are un deficit de oncologi la nivel național, raportat la numărul total, cu toate că „vorbim despre o afecțiune a cărei incidență este atât de mult în creștere și ar fi loc de mai mulți oncologi”.

Cea mai spinoasă problemă este, în opinia Cătălinei Poiană, „distribuția inechitabilă” a medicilor.

Alba se regăsește pe lista celor 28 de județe din România cu mai puțin de 10 medici oncologi. Lista respectivă are următoarea configurație:

*Tulcea – 2 medici;

*Călărași, Covasna – câte 3 medici;

*Caraș Severin, Ilfov, Mehedinți, Vaslui, Vrancea – câte 4 medici;

*Botoșani, Brăila, Buzău, Giurgiu, Harghita, Teleorman – câte 5 medici;

*Alba, Dâmbovița, Galați, Gorj, Sălaj, Vâlcea – câte 6 medici;

*Ialomița, Neamț – câte 7 medici;

*Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Olt – câte 8 medici;

*Satu Mare, Suceava – câte 9 medici.

La polul opus, județele cu cel mai mare număr de medici oncologi sunt:

*Cluj – 88 de medici;

*Dolj – 49 de medici;

*Iași – 44 de medici;

*Timiș – 40 de medici.

În București sunt 191 de medici oncologi.

„Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii. Ar trebui să beneficieze de îngrijiri medicale mai aproape de zonele în care trăiesc sau măcar să poată să fie monitorizați acolo, după ce li se stabilește o schemă terapeutică. În oncologie, poate chiar mai pregnant decât în alte specialități, timpul înseamnă viață.

Orice întârziere în diagnostic, în stabilirea conduitei terapeutice și a planului personalizat de terapie, de management al acelui caz, poate să însemne viață. Putem să pierdem acea fereastră de oportunitate în care răspunsul pacientului la terapie poate să fie unul fericit”, afirmă în context președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.

83.582 de români au fost diagnosticați cu o afecțiune oncologică în anul 2024, arată cele mai recente date centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică și făcute publice de Colegiul Medicilor din România miercuri, 4 februarie 2026, de Ziua mondială de luptă împotriva cancerului.

sursa: Hot News

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

