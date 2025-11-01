Alba Mall sărbătorește 18 ani de la deschidere! 18 premii de 1.000 de lei și alte 18 de 500 de lei pentru clienți

Alba Mall împlinește 18 ani, prilej pentru care s-au pregătit 18 premii de 1.000 de lei și alte 18 de 500 de lei cash pentru clienți.

Alba Mall împlinește 18 ani! 18 ani în care fiecare zi v-a fost dedicată vouă – clienților, partenerilor, prietenilor noștri. Fiecare zi a fost o poveste, o experiență, o emoție împărtășită.

Iar la majorat, nu doar sărbătorim – plusăm și vă premiem!

Pentru cei 18 ani de experiențe trăite împreună, am pregătit 18 premii de 1.000 de lei și alte 18 de 500 de lei – CAAAASH!

Tot ce trebuie să faci este exact ce-ai făcut și până acum: cumpără din magazinele partenere din Alba Mall, completează talonul de participare, atașează bonul fiscal și depune-l în urna specială din atrium. Ești automat înscris în Marea Tombolă a Majoratului Alba Mall!

Detalii complete și regulamentul campaniei sunt disponibile pe mallalba.ro/campania-tombola-majoratului.

18 ani de Alba Mall – you’ve got it all, se arată într-un comunicat transmis de Alba Mall.

