Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5 într-un nou clasament

Potrivit unor studii și analize care măsoară calitatea vieții și satisfacția urbană în România a fost realizat un clasament care arată orașele cu cei mai fericiți români. Alba Iulia se află pe locul 5 în acest top.

Astfel, analizând calitatea vieții și satisfacția urbană, alături de alți factori precum siguranța, curățenia, accesul la natură, economie și așa mai departe, a fost realizat un clasament, fiecare oraș primind un calitativ de fericire, marcat cu stele de la 1 la 5, potrivit Gândul.

Cum arată clasamentul:

Locul 1: Brașov – 5 stele

Locul 2: Cluj-Napoca – 5 stele

Locul 3: Sibiu – 4 stele

Locul 4: Oradea – 4 stele

Locul 5: Alba Iulia – 4 stele

Locul 6: Timișoara – 3 stele

Locul 7: Sighișoara – 3 stele

Locul 8: Drobeta-Turnu Severin – 3 stele

Locul 9: București – 2 stele

Locul 10: Iași – 2 stele

Însă, cum se interpretează aceste stele, de la 1 la 5? Ultimele două calificative mari, de 4 și 5 stele, sunt oferite centrelor urbane în care se găsesc locuitori mulțumiți, calitatea vieții find mai ridicată. Desigur, toate aceste aspecte sunt influențate de anumiți factori, așa cum am precizat anterior. Din topul de mai sus putem observa, de exemplu, că orașul București, principalul centru urban al țării, se clasează spre coadă, ocupând locul 9, noteaz[ sursa menționată.

5 stele: Orașe care se clasează constant pe primele locuri la nivel național, incluse în topuri internaționale, cu scoruri ridicate la calitatea vieții, mediu, dezvoltare urbană și satisfacția subiectivă a cetățenilor.

4 stele: Orașe cu un scor excelent la mulțumirea locuitorilor, cu îmbunătățiri majore în infrastructură și administrație, dar care pot fi depășite la anumiți factori (ex. economia/costul vieții).

3 stele: Orașe care se mențin în topul național, cu un nivel bun de satisfacție, dar cu variații mai mari între diferiți indicatori.

2 stele: Orașe mari sau medii care oferă un nivel de satisfacție peste medie la nivel național, dar care au și provocări semnificative (trafic, poluare, costul vieții etc.).

