Al 5-lea an la rând, Alba are “lanternă roșie”! CS Ocna Mureș – deziluzie în campionat, revelație în Cupa României

Fără îndoială că CSM Unirea Alba Iulia reprezintă revelația fotbalului județean din acestă toamnă și surpriza plăcută din Seria 9 a celei de-a treia scene.

Chinuită în prima parte a anului, cu retrogradare în Liga 4, reprimită ulterior, penalizată cu 20 de puncte, asaltată de memorii, gruparea din Cetatea Marii Uniri a fost preluată în luna august de către Primăria municipiului Alba Iulia. Precum Pasărea Phoenix, “alb-negrii” și-au revenit miraculos și au terminat 2022 pe locul 4, cu 24 de puncte (18 pe teren propriu, locul al treilea la acest capitol), o poziție care asigură calificarea în play-off. Chiar dacă au început sezonul într-un mod dezamăgitor, eliminare în Cupa României, cu CS Ocna Mureș, și 6 jocuri fără victorie în eșalonul terț (3 puncte), albaiulienii au reușit un parcurs remarcabil și au legat 5 victorii consecutive (7 meciuri adjudecate din cele 9 disputate). Comparația cu finele anului 2021 vorbește de la sine: atunci AFC Unirea 1924 era “lanternă roșie” cu 8 puncte în 15 jocuri (de 3 ori mai puține!).

*De la 8… la 24!

“Stabilitatea financiară de care am beneficiat după ce am fost preluați de către autoritățile locale și-a spus cuvântul. Ținând cont de problemele din vară și întârzierea pregătirilor, au existat probleme în prima parte a sezonului. Au fost 6 etape în care am schimbat mereu componența defensivei. Am început șovăielnic campionatul, dar am reglat și problemele de natură fizică, ne-am revenit pe parcurs și cu foarte multă muncă, încet, încet, ne-am apropiat de ceea ce ne dorim. Am căpătat moral și încredere, am terminat pe poziția a 4-a care ne obligă să ne batem pentru play-off. Vrem să facem în continuare o figură frumoasă, iar o calificare în play-off ne-ar oferi oportunitatea unor partide cu cei mai buni adversari din serie. Practic ne-am testa potențialul în perspectiva următorului campionat, când ne propunem promovarea în Liga 2, în 2024, la 100 de ani de la înființarea clubului”, a declarat Mihai Dăscălescu, devenit președintele secției de fotbal din cadrul CSM Unirea Alba Iulia și totodată reprezentant al eșalonului terț în Comitetul Executiv al FRF.

Deja s-a stabilit strategia pregătirii în perspectiva primăverii: reunirea în 23 ianuarie 2023, cu continuitate pe banca tehnică, “principal” Marcel Rusu, cu staff-ul său, și un cantonament centralizat la Zlatna. Vor fi aduși și jucători, mizându-se pe revenirile a câtorva dintre foștii echipieri, în condițiile a două plecări certe: atacanții Ionuț Cîrloanță (expirat împrumutul de la CSC Șelimbăr) și Cosmin Epure (va da curs ofertei de la Viitorul Sântimbru).