Ajutorul de înmormântare se majorează în 2022. La ce sumă ajunge și care sunt actele necesare pentru a-l ridica

La mulţi ani, Marius Moga! Cunoscutul compozitor și interpret albaiulian de muzica pop, împlinește astăzi 40 de ani

Cunoscutul compozitor și interpret de muzică pop și dance împlinește astăzi 40 de ani. Artistul s-a născut în anul 1981, la Alba Iulia.

Marius Moga este un ambasador pentru Alba Iulia. Acesta a compus piese pentru artiști precum: 3rei Sud Est, Anda Adam, Andreea Bălan, Blondy, Corina, Cream, Hi-Q, Simona Nae, Paula Seling, Simplu, TNT.

Marius Moga si-a petrecut primii ani intr-o familie cu multe interese privitoare la muzica: un strabunic al sau a compus pentru un ansamblu folcloric, in vreme ce bunicul cunostea banjoul si bunica a cantat in corul unei biserici. Tatal a invatat chitara, iar mama s-a preocupat de canto. Marius are un frate, Iulian, de asemenea cantaret.

În timpul liceului, Moga compune pentru Talk to Me, formația să de atunci, o piesă intitulată Noaptea. Este primul lui succes, care îl așază în fruntea scenei muzicale a orașului Alba-Iulia. În anul 2000, va fi invitat la București din partea lui Adi Sana, membru al formației Akcent.

Marius Moga continuă să colaboreze cu mulți muzicieni români, îndeosebi în calitate de compozitor. Va determina lansarea cu succes a mai multor formațîi și cântăreți. Între numele alături de care a lucrat îi amintim pe: 3rei Sud Est, Anda Adam, Andreea Bălan, Blondy, Corina, Creăm, Hi-Q, Simona Nae, Paula Seling, Simplu, TNT.

Din 2004, Moga își îndreaptă atenția tot mai mult către inițierea unor proiecte pe cont propriu. Cu ocazia filmării în România pentru pelicula 7 secunde, muzicianul va întâlni sosia protagonistului (interpretat de Wesley Snipes), jamaicanul Lennox „Buppy” Brown. Alături de Moga și formația Simplu, Brown are ocazia de a reinregistra o piesă mai veche, nereușită; nouă versiune este cântată atât în limba engleză, cât și în română. Piesă va împrumută numele filmului și se înscrie în coloana sonoră a acestuia. Moga îi cedează jamaicanului (contra cost) o parte din drepturile asupra piesei; va declara în interviuri că onorariul primit este cel mai mare de până atunci. Tot în lumea filmului, muzicianul compune pentru seriale de televiziune și telenovele românești: Chiquititas, Daria, iubirea mea, Iubire că-n filme s.a.

Tot în 2004, Moga înființează proiectul Morandi, alături de Andrei Ștefan Ropcea, poreclit „Randi”. (De altfel, titlul formației este o telescopare a numelor celor doi.) Inițial, proiectul s-a dorit a se păstra sub pseudonim, dar tendința publicului român de a repera un lider muzical l-a adus în configurația unei formațîi. Morandi are succes în țară, dar și în Europa, începând cu vara lui 2005.

Site-ul Muzweek.net consemna în 2006 statistică UCMR-ADA, conform căreia încasările lui Marius Moga în anul respectiv au ocupat locul doi, fiind depășite numai de vânzările compozitorului Adrian Ordean. Până în 2006, Moga a scris peste 300 de piese, dintre care 50 au ocupat cele mai înalte pozițîi ale clasamentelor din România. La acea vreme, se aprecia că 70% din producția muzicală românească i se datorează lui Moga.

Recunoscut pentru ușurința cu care compune, muzicianul a avut în primii ani tendința să le dedice artiștilor debutanți nu doar câte o piesă, ci albume întregi. Un record în acest sens este primul disc al cântăreței Cream, compus în doar 48 de ore.

Pe site-ul proiectului „Mari români”, în urmă stabilirii clasamentului final au fost scrise câteva cuvinte în dreptul fiecărei persoane votate. Prezentarea succintă făcută lui Marius Moga este următoarea:

„Numele lui a devenit o marcă. Nu există proiect în care să se implice și care să nu aibă un succes răsunător. Cântăreți din cele mai diverse genuri sunt înnebuniți să colaboreze cu el, măcar și pentru o singură piesă. Nu putem vorbi despre un nume de succes din muzică de astăzi cu care el să nu fi avut vreo legătură. Pe cea mai bună parte a lor, chiar el le-a lansat. Astăzi, pe lângă toate mai are și propria lui formație. Marius Moga!” —Prezentarea celor 100 de „Mari români”.