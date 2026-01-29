Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au decis aleșii locali

Consiliul Local Cugir a adoptat, în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor comunitar pentru o femeie din oraș.

Printr-o cerere înregistrată la Direcția de Asistență Socială Cugir, domnul L. Ioan, a solicitat un ajutor de urgență deoarece soția sa doamna L. Gheorghina a suferit o intervenție neurochirugicală pentru înlăturarea unei formațiuni tumorale extraaxială frontală stânga și necesită investigații și activități pentru recuperare la Cluj-Napoca.

Femeia în cauză nu se poate deplasa dacă nu este acompaniată.

Familia formată din două persoane realizează un venit din pensiile pentru limită de vârstă care însumează 6.588 de lei. Ca urmare a cheltuielilor pentru acoperirea costurilor cu întreținerea imobilului și realizarea investigațiilor medicale la Cluj-Napoca, venitul pe membru de familie este în cuantum de 2.643 de lei.

Ajutorul comunitar aprobat, în valoare de 1.000 de lei, este menit să acopere parțial cheltuielile aferente accesării serviciilor medicale.

Ce prevede legislația în domenul asistenței sociale:

În LEGEA Nr. 196 din 31 octombrie 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare se reglementează în art. 85 faptul că:

“Art. 85 Autoritatile administratiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotărîre a consiliilor locale, următoarele ajutoare:

a) ajutoare de urgenta pentru beneficiarii si situațiile prevăzute la art. 84;

b) ajutoare comunitare, în bani si/sau în natură, destinate persoanelor singure și familiilor aflate în situații de dificultate, pe baza nevoilor identificate prin anchetă socială.”

În H.G. Nr. 1154 din 26 septembrie 2022, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare se reglementează faptul că: “Art. 59. – In aplicarea art. 85 din lege, primarul poate acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art. 60. – (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure și, după caz, documente doveditoare de tipul celor prevăzute la art. 55 alin. (2).

(2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgență personalul serviciului public de asistență sociala efectuează verificarea de teren prin care se certifică situațiile de necesitate sau, după caz, situațiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.

(3) Plata ajutoarelor de urgență prevazute la art. 59 se aprobă prin dispoziție a primarului.

(4) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 59 se pot acorda în bani și/sau în natură.

Art. 61. – Familiile și persoanele singure pot beneficia atât de ajutoarele de urgență prevăzute la art. 84 din lege, cât și de cele prevăzute la art. 85 din lege.”

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor anterior prevăzute se suportă din bugetul local.

Prin Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 se modifică radical sistemul de beneficii de asistenţă socială, respectiv condiţiile de eligibilitate pentru acordarea acestora, categoriile de beneficii care se pot acorda, cât şi tipurile de facilităţi pentru anumite categorii de beneficiari.

Categoriile de beneficii sociale stipulate de legea sus menționată în art. 8 sunt:

”a) beneficii de asistență socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

b) beneficii de asistență socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

c) beneficii de asistență socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.”

Astfel se precizează în art. 9, litera d faptul că există beneficii de asistență socială pentru situații deosebite, care pot fi acordate în bani sau în natură. În art. 11 se precizează faptul că ”beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situații punctuale și pot cuprinde…… b) ajutoare sociale comunitare susținute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depășirea unor situații de dificultate temporară;

În art. 15 alin. 3 și art. 16, alin 5 se precizează faptul că” beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice locale se stabilesc în bani sau în natură, susținute din bugetele locale și sunt măsuri complementare celor acordate de autoritățile administrație publice centrale; pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetele locale, autoritatea publică locală va utiliza un formular de cerere aprobat prin hotărâre de consiliu local; tot consiliul local are dreptul de a stabili cuantumul maxim al acestora ținându-se cont de situaţia particulară a fiecărui caz şi de bugetul alocat cu această destinaţie.

