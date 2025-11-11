AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
Pentru anul 2026, 14 furnizori cu 97 de unități de asistență socială au depus cereri de finanțare, vizând sprijin pentru 2.247 de persoane și o sumă totală de aproape 20 de milioane de lei.
Citește și: FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro
În conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România pot primi subenții de la bugetul de stat care vor fi utilizate în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit legii, au dreptul să beneficieze de acestea.
Ca și condiții de eligibilitate, furnizorii de servicii sociale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
- deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie.
Cuantumul lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată :
-maxim 1.000 de lei/persoană, pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepţia adăposturilor de noapte;
-maxim 600 de lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum şi pentru adăposturile de noapte.
Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune anual până la finalul lunii septembrie a anului în curs pentru anul următor, astfel:
- fie în format scris, pachet închis depus la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociația/fundația/cultul;
- fie electronic pe adresa de e-mail [email protected].
Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, AJPIS Alba acordă subvenții pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar;
b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roţi, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale şi ai centrelor de zi;
c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale sau alte servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roţi.
d) de întreţinere şi gospodărie, exclusiv pentru plata serviciilor: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet, aferente sediului unității de asistență socială.
Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
La nivelul județului Alba, în anul 2024 au solicitat subvenții conform Legii nr.34/1998 , pentru anul 2025, un număr de 9 furnizori de servicii sociale, respectiv:
- Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, pentru un număr de 40 unități de asistență socială și un număr de 672 beneficiari;
- Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Ocna Mureș, pentru un număr de 4 unități de asistență socială și un număr de 90 beneficiari;
- Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, pentru un număr de 5 unități de asistență socială și un număr de 158 beneficiari;
- Asociația Maria Mirabela, pentru un număr de 4 unități de asistență socială și un număr de 90 beneficiari;
- Asociația Maria Eliseea Baia de Arieș, pentru un număr de 4 unități de asistență socială și un număr de 55 beneficiari;
- Asociația Satul Bunicilor, pentru o unitate de asistență socială și un număr de 45 beneficiari;
- Asociația Sfântul Andrei Bărăbanț, pentru o unitate de asistență socială și un număr de 30 beneficiari;
- Asociația Steaua Speranței,pentru un număr de 3 unități de asistență socială și un număr de 60 beneficiari;
- Asociația AS 2001 Alba Iulia,pentru un număr de 9 unități de asistență socială și un număr de 468 beneficiari.
În perioada ianuarie-septembrie 2025, media lunară a beneficiarilor de subvenții a fost de 1.683 iar suma plătită a fost de 10.331.789 lei.
În cursul lunii septembrie 2025, au fost depuse cereri pentru acordarea subvenției în anul 2026 de către un număr de 14 furnizori de servicii sociale cu 97 unități de asistență socială care furnizează servicii pentru un număr de 2.247 beneficiari/lună suma solicitată fiind de 19.864.800 lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică suplimentară pentru data de 18.11.2025. Suplimentar pentru data de 18.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 18/11/2025 09:00 – 18/11/2025 17:00 2. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, […]
Lăsata Secului aduce tradiția în inima orașului. Alba Mall găzduiește o seară cu pricesne și bucate de post
Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc Sunetul sacru al pricesnelor, mirosul îmbietor al plăcintelor proaspăt scoase din cuptoare și al bucatelor gătite cu sufletul, prieteni dragi în jur și credința în mai bine… Toate se vor împleti într-o seară specială, miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 18:00, la Alba Mall, […]
Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat
Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat Polițiștii din Abrud au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din comuna Bucium. Testarea cu etilometrul a indicat 0,44 mg/l alcool pur în aerul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică: ,,Șanse reale celor care vor să muncească”
Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică Un proiect de modificare a Legii...
Știrea Zilei
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025 Distribuție Energie Electrică România –...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”
Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...
Opinii Comentarii
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...