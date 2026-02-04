Sport

AJF Alba, ședință de lucru, la Sebeșel, pentru Campionatele Interjudețene Under 13, Under 14, Under 15 și Under 16

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Asociația Județeană de Fotbal Alba a programat joi, 12 februarie, o ședință de lucru pentru organizarea desfășurării Campionatelor Interjudețene, o premieră pentru fotbalul juvenil din județ.

Întâlnirea este prevăzută la terenul sintetic din localitatea Sebeșel, comuna Săsciori, la ora 17.00, și la Restaurantul Martini. Vor participa reprezentanții echipelor din campionatul interjudețean Under 16 Alba-Hunedoara, Under 13 Alba-Hunedoara-Sibiu, dar și reprezentanții formațiilor care doresc să participe la campionatul interjudețean Under 14 și Under 15 în returul stagiunii actuale. De asemenea va fi stabilit și formatul competițiilor interjudețene din sezonul 2026/2027.

La Under 15, din Alba, primele două clasate, ACS Valea Frumoasei și Juniorul Aiud, intenționează să participe la campionatul interjudețean la respectiva categorie de vârstă. De asemenea, la Under 14, din județ sunt 6 echipe doritoare să evolueze în campionatul interjudețean ACS Valea Frumoasei, Juniorul Aiud, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj, CS Ocna Mureș

