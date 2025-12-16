Aiudean de 47 de ani, cu mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. Va sta peste 6 luni în Penitenciarul Aiud pentru mărturie mincinoasă și tăiere fără drept de arbori
Un aiudean de 47 de ani, cu mandat de executare, a fost depistat și reținut de polițiști. Va sta peste 6 luni în Penitenciarul Aiud pentru mărturie mincinoasă și tăiere fără drept de arbori.
Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 15 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 6 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și tăiere fără drept de arbori.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
