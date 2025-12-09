Aiudean cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 200 de zile după gratii, pentru furt calificat

Un aiudean cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 200 de zile după gratii, pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 8 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 209 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

