Aiud și Alba Iulia, centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice

Aiud și Alba Iulia devin centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice

Pentru ACS Flash Basketball Zone Aiud, primăvara înseamnă un calendar bogat de activități sportive și educative, acțiuni dedicate copiilor, tinerilor și comunității din Aiud și Alba Iulia. Importante sunt „Streetball Fest 2 by ACS Flash Basketball Zone Aiud (9-10 mai) și Cupa „Nicușor Marcu” la Alba Iulia (28-31 mai), două dintre cele mai așteptate evenimente, dar și celelalte initiative au rolul de a promova sportul și mișcarea.

Seria începe după Sărbătorile Pascale, în perioada 13-14 aprilie, cu o drumeție pe traseul Colțești-Cetatea Colțești-Rimetea. Activitatea își propune să aducă împreună copiii, părinții și membrii comunității într-un cadru relaxant, în natură. Participanții vor avea parte de o experiență de conectare și socializare, cu o oprire la cafeneaua Kovász, alături de partenerii de la Agros România.

Apoi, în perioada 25-26 aprilie, clubul aiudean vor participa la un turneu de baschet 3×3 din Târgu Mureș (care face parte din circuitul oficial de streetball), cu 6 echipe: două echipe la Under 12 masculin, o echipă la Under 14 masculin, o echipă la Under 16 feminin, o echipă la Under 18 masculin și o echipă la Open mixt.

Luna mai aduce unul dintre cele mai apreciate și așteptate evenimente, “Streetball Fest 2 by ACS Flash Basketball Zone Aiud”, organizat în perioada 9-10 mai 2026. Turneul va strânge în jur de 50 de echipe la categoriile Under 12, Under 16, Under 18 și Open (masculin și mixt). Participanții și spectatorii se vor bucura de zone de relaxare, coffee corner, muzică, premii și diverse activități recreative.

În finalul lunii viitoare, în perioada 28-31 mai, urmează Cupa „Nicușor Marcu”, un eveniment de anversgură și de suflet totodată, organizat în cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în contextul proiectului „Alba Iulia – Capitala Tineretului 2026”.

În organizare este implicată aiudeanca Andreea Fleșer, fostă elevă a liceului și fondatoarea ACS Flash Basketball Zone Aiud. Competiția va reuni 14 echipe din țară și peste 250 de sportive, oferind totodată activități dedicate familiilor și tinerilor, precum și sesiuni susținute de specialiști din diverse domenii.

„Ne dorim ca fiecare copil să aibă șansa să descopere sportul și să facă parte dintr-un mediu sănătos, activ și educativ. Îi încurajez pe tineri să se implice, iar pe părinți să fie alături de ei. Comunitatea crește atunci când suntem împreună în astfel de inițiative”, a spus Andreea Fleșer, antrenoare și coordonatoare a proiectelor din cadrul ACS Flash Basketball Zone Aiud și coordonatoare eveniment sportiv – educativ Cupa „Nicușor Marcu” Alba Iulia.

