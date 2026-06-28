„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă
„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al Județului Alba a transmis, duminică, 28 iunie 2026, un avertisment pentru cei carecaută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă.
„Ai grijă în ce ape te scalzi!
Zilele călduroase ne îndeamnă să căutăm răcoarea apei, însă siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.
*Alegeți doar locuri special amenajate și supravegheate pentru scăldat;
*Evitați zonele periculoase, cu curenți puternici sau obstacole ascunse;
*Nu intrați în apă după consumul de alcool;
*Supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei.
Respectarea unor reguli simple poate preveni accidentele și poate salva vieți.
Bucurați-vă de vară în siguranță, alături de cei dragi!”, se arată în mesajul promovat de ISU Alba și IGSU pe toate canalele de comunicare disponibile.
foto: ISu Alba
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