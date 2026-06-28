Curier Județean

„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

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„Ai grijă în ce ape te scalzi!”: Avertisment ISU Alba pentru cei care caută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al Județului Alba a transmis, duminică, 28 iunie 2026, un avertisment pentru cei carecaută „orbește” răcoarea apei pe vremea toridă. 

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„Ai grijă în ce ape te scalzi!

Zilele călduroase ne îndeamnă să căutăm răcoarea apei, însă siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.

*Alegeți doar locuri special amenajate și supravegheate pentru scăldat;

*Evitați zonele periculoase, cu curenți puternici sau obstacole ascunse;

*Nu intrați în apă după consumul de alcool;

*Supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei.

Respectarea unor reguli simple poate preveni accidentele și poate salva vieți.

Bucurați-vă de vară în siguranță, alături de cei dragi!”, se arată în mesajul promovat de ISU Alba și IGSU pe toate canalele de comunicare disponibile.

foto: ISu Alba

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