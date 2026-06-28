Sport

VIDEO | Nicolae Stanciu, un nou gol în China: Cadou de ziua fiicei Zoe (4 ani) al fotbalistului albaiulian

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

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Nicolae Stanciu, un nou gol în China: Cadou de ziua fiicei Zoe (4 ani) al fotbalistului albaiulian

Zi fastă pentru fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu.

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Duminică, 28 iunie 2026, el și-a început prestația din meciul de pe teren propriu al echipei sale din China, Dalian Yingbo, cu un nou gol, excelent cadou de ziua fiicei sale Zoe, care împlinește 4 ani.

Nicolae Stanciu a înscris pentru 1-0 în minutul 9 al partidei de campionat cu Shanghai Shenhua, după un șut puternic.

Pasa decisivă a venit de la ghanezul Frank Acheampong.

Nicolae Stanciu, care a împlinit 33 de ani, pe 7 mai 2026, a fost premiat zilele trecute la Gala Sportului AlbaIulian.

Distincțiile oferite de Primăria Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia au fost „recepționate” la fața locului de către fratele său, Rareș.

Meciul din China este în desfășurare, începând la ora 14.00 (ora României).

foto: arhivă

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