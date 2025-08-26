„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF cu scopul combaterii evaziunii fiscale

„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o campanie națională de informare, intitulată „Ai dreptul la bon fiscal”, pentru a-i ajuta pe cetățeni să-și cunoască și să-și exercite drepturile în relația cu operatorii economici, în special în sectorul HoReCa.

Scopul campaniei este de a combate evaziunea fiscală și de a asigura că tranzacțiile sunt înregistrate corect.

Inițiativa vine în urma unor controale derulate în perioada 1 iulie-177 august 2025. Inspectorii antifraudă au efectuat verificări în mai multe locații din țară, utilizând sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Acțiunile au vizat modul în care restaurantele, barurile și cafenelele respectă obligația de a emite bonuri fiscale, în special pentru plățile în numerar. Rezultatele au arătat că unii clienți primesc doar note de plată sau înștiințări, fără a le fi eliberat bonul fiscal. „Această practică contravine legii și afectează corecta colectare a veniturilor bugetare”, precizează ANAF.

Aspecte esențiale pe care orice client trebuie să le cunoască:

*Bonul fiscal pentru plata în numerar: La plata în numerar, este obligatoriu ca bonul fiscal să fie solicitat și primit. Acest document este singura dovadă legală a tranzacției.

*Bonul fiscal la cerere, pentru plata cu cardul: La plățile cu cardul de credit sau debit, operatorii nu au obligația legală de a emite bonul automat, dar clientul are dreptul să îl solicite, iar comerciantul trebuie să i-l ofere.

*Serviciu gratuit în caz de refuz: În cazul în care un comerciant refuză să emită bonul fiscal (cu excepția situațiilor de defecțiune tehnică, când se emite o chitanță), clientul are dreptul de a beneficia de serviciul sau produsul achiziționat fără a-l mai plăti.

ANAF încurajează cetățenii să se implice activ în combaterea acestui fenomen, amintind că bonul fiscal este o garanție a faptului că plata a fost înregistrată și fiscalizată corect.

Pentru a facilita sesizarea abaterilor, ANAF a pus la dispoziție o linie de contact dedicată. Orice situație în care bonul fiscal este refuzat poate fi semnalată la adresa de e-mail [email protected]. Cetățenii pot atașa o fotografie a documentului primit (nota de plată) și trebuie să includă detalii esențiale precum numele și adresa localului, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a incidentului.

