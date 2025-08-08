Agenția pentru Egalitatea de Șanse cere incriminarea femicidului în Codul Penal, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, în ciuda ordinului de protecție
ANES solicită includerea femicidului în Codul Penal și avertizează: lipsa intervenției rapide a autorităților costă vieți
Decizia vine după ce, marți seară, o tânără din județul Arad a fost răpită, torturată și ucisă de fostul concubin, deși împotriva acestuia fusese emis un ordin de protecție. Crima scoate la iveală, din nou, vulnerabilitatea victimelor violenței domestice și nevoia acută de intervenție legislativă și instituțională mai eficientă.
ANES a anunțat miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că susține modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea introducerii unei definiții oficiale a femicidului. Această definiție este considerată esențială pentru a permite ulterior incriminarea femicidului în Codul Penal.
Reprezentanții instituției atrag atenția asupra faptului că lupta împotriva violenței domestice și de gen este o „urgență națională”, iar tragedia petrecută în județul Arad dovedește, încă o dată, cât de vital este ca autoritățile să poată interveni la timp. Măsuri precum ordinul de protecție, monitorizarea agresorilor cu brățări electronice și protecția provizorie sunt văzute drept instrumente-cheie care pot salva vieți, descurajând agresorii și oferind victimelor o șansă reală de a fi în siguranță.
Cazul din Arad, în care un bărbat și-a răpit și ucis fosta parteneră, mama celor două fiice ale sale, după ce fusese anterior anchetat pentru agresarea copiilor în public, evidențiază eșecurile sistemului actual de protecție. Femeia a fost răpită cu forța în orașul Chișineu-Criș, în plină stradă, sub privirile martorilor care au alertat autoritățile, însă prea târziu pentru a-i salva viața.
Prin inițiativa de a recunoaște femicidul ca infracțiune distinctă, ANES își propune să contribuie la o mai bună prevenire și pedepsire a formelor extreme de violență împotriva femeilor, într-un efort de a transforma sistemul de protecție într-unul funcțional și eficient.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministerul Educației pasează problema burselor: „Nu avem fonduri, dar universitățile pot acorda burse din fonduri proprii”
Ministerul Educației pasează problema burselor către universități: „Nu avem fonduri, să le ofere din banii proprii” Ministrul Educației, Daniel David, a adoptat o strategie de redirecționare a nemulțumirilor studenților către conducerile universitare, în contextul tăierilor de burse generate de criza fiscal-bugetară. Într-o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor studențești, oficialul a transmis că instituțiile de învățământ superior […]
FOTO | Lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație pe Autostrada A1, în zona Sebeș: Cât vor dura
Lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație pe Autostrada A1, în zona Sebeș Începând de joi, 7 august 2025, pe Autostrada A1, la kilometrul 306 (zona Sebeș, sensul spre Sibiu), se execută lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație. Anunțul a fost făcut de DRDP Timișoara. Lucrările durează circa două săptămâni. […]
PENSII 2025 | Documentele necesare pentru a beneficia de pensia de urmaș. Cine pot fi beneficiarii și ce prevede legea
PENSII 2025 | Actele necesare pentru a beneficia de pensia de urmaș. Cine pot fi beneficiarii și ce spune legea Potențialii beneficiari ai pensiei de urmaș trebuie să fie foarte de atenți la documentele necesare și la termenele prevăzute de lege pentru a nu risca pierderea acestui beneficiu financiar. Adeverințele pentru pensia de urmaș trebuie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Educației pasează problema burselor: „Nu avem fonduri, dar universitățile pot acorda burse din fonduri proprii”
Ministerul Educației pasează problema burselor către universități: „Nu avem fonduri, să le ofere din banii proprii” Ministrul Educației, Daniel David,...
Agenția pentru Egalitatea de Șanse cere incriminarea femicidului în Codul Penal, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, în ciuda ordinului de protecție
ANES solicită includerea femicidului în Codul Penal și avertizează: lipsa intervenției rapide a autorităților costă vieți Decizia vine după ce,...
Știrea Zilei
ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când intră titanii șoselelor în Cetatea Alba Carolina
ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când...
VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
Radu Valahu, cel mai puternic român, vine la Alba Iulia ca să facă din nou spectacol la TTA. Acesta este...
Curier Județean
FOTO | Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea Artilerie și rachete din cadrul Academiei Forțelor Terestre
Admitere cu brio pentru un absolvent al colegiului militar albaiulian O carieră frumoasă se construiește prin muncă susținută, ambiție și...
VIDEO | 9 august 2025: Eveniment caritabil organizat la Alba Iulia de Asociația „Prietenii lui Azor” pentru cățeii fără adăpost
9 august 2025: Eveniment caritabil organizat de Asociația „Prietenii lui Azor” pentru cățeii fără adăpost Asociația „Prietenii lui Azor”, care...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...