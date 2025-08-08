Agenția pentru Egalitatea de Șanse cere incriminarea femicidului în Codul Penal, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, în ciuda ordinului de protecție

ANES solicită includerea femicidului în Codul Penal și avertizează: lipsa intervenției rapide a autorităților costă vieți

Decizia vine după ce, marți seară, o tânără din județul Arad a fost răpită, torturată și ucisă de fostul concubin, deși împotriva acestuia fusese emis un ordin de protecție. Crima scoate la iveală, din nou, vulnerabilitatea victimelor violenței domestice și nevoia acută de intervenție legislativă și instituțională mai eficientă.

ANES a anunțat miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că susține modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea introducerii unei definiții oficiale a femicidului. Această definiție este considerată esențială pentru a permite ulterior incriminarea femicidului în Codul Penal.

Reprezentanții instituției atrag atenția asupra faptului că lupta împotriva violenței domestice și de gen este o „urgență națională”, iar tragedia petrecută în județul Arad dovedește, încă o dată, cât de vital este ca autoritățile să poată interveni la timp. Măsuri precum ordinul de protecție, monitorizarea agresorilor cu brățări electronice și protecția provizorie sunt văzute drept instrumente-cheie care pot salva vieți, descurajând agresorii și oferind victimelor o șansă reală de a fi în siguranță.

Cazul din Arad, în care un bărbat și-a răpit și ucis fosta parteneră, mama celor două fiice ale sale, după ce fusese anterior anchetat pentru agresarea copiilor în public, evidențiază eșecurile sistemului actual de protecție. Femeia a fost răpită cu forța în orașul Chișineu-Criș, în plină stradă, sub privirile martorilor care au alertat autoritățile, însă prea târziu pentru a-i salva viața.

Prin inițiativa de a recunoaște femicidul ca infracțiune distinctă, ANES își propune să contribuie la o mai bună prevenire și pedepsire a formelor extreme de violență împotriva femeilor, într-un efort de a transforma sistemul de protecție într-unul funcțional și eficient.

