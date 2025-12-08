Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă
În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu încredere, știind exact cât vei plăti.
Pentru clienții casnici, prețul final plafonat pentru gazele naturale este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus), indiferent de consumul înregistrat. Mai mult, nu este nevoie de nicio cerere sau declarație pentru a beneficia de acest tarif – plafonarea se aplică în continuare automat tuturor clienților casnici.
Cum poți contribui la un consum eficient și responsabil
Chiar dacă prețul pentru gazele naturale este plafonat, eficiența energetică rămâne importantă – atât pentru bugetul familiei, cât și pentru mediu. Iată câteva sfaturi utile de la Electrica Furnizare care să te ajute să reduci consumul fără să sacrifici confortul:
1. Alege o centrală termică eficientă
- Centrala în condensare poate reduce consumul de gaze naturale cu până la 30%.
- Adaugă un termostat de ambianță pentru a regla automat temperatura și poți obține economii suplimentare de până la 25%.
- Setează temperatura apei încălzite de centrala termică la aproximativ 50 grade Celsius și izolează țevile care transportă apa caldă.
2.Izolarea locuinței
- O locuință bine izolată îți poate aduce economii de 30–40%.
- Montează tâmplărie termoizolantă, izolează pereții, acoperișul și subsolul.
- Ferestrele cu dublu vitraj pierd cu 50–70% mai puțină căldură față de cele simple.
3.Menține temperatura optimă
- Temperatura ideală în locuință este de 20–21°C.
- Fiecare grad în minus înseamnă o economie de 5–10% pe an.
- Nu acoperi caloriferele cu haine sau mobilier – aerul cald trebuie să circule liber.
4.Reglează centrala
- Dacă în casă este prea cald, redu temperatura sistemului de încălzire în loc să deschizi ferestrele.
- Oprirea completă a centralei duce la un consum mai mare ulterior, pentru a reîncălzi locuința.
- 5.Nu uita de revizia periodică
- Verifică periodic centrala termică și instalația de gaze naturale.
- Apelează doar la firme autorizate, pentru siguranță și eficiență maximă.
În concluzie, în această iarnă ești protejat de prețurile plafonate la gazele naturale, iar dacă alegi să combini aceste beneficii cu un consum eficient și responsabil acasă, factura ta va fi nu doar predictibilă, ci și mai mică.
