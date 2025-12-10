AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a raportat plăți record în luna noiembrie, virând peste 306,6 milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei) către beneficiarii din mediul rural.

Fondurile, destinate fermierilor, procesatorilor și autorităților locale, vizează investiții, de la modernizarea fermelor și sisteme de irigații, până la infrastructură rutieră.

,,Un record care arată ce poate face România atunci când mecanismele funcționează! În luna noiembrie, AFIR a plătit peste 306,6 milioane de euro (echivalentul a peste 1,5 miliarde de lei) în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural.

O singură lună. Investiții reale. Rezultate vizibile.

Aceste fonduri au adus modernizare în ferme, extinderea plantațiilor pomicole, dezvoltarea unităților de procesare, sisteme de irigații funcționale, drumuri agricole îmbunătățite și sprijin pentru proiectele de mediu și climă. Totodată, banii au ajuns la tinerii fermieri, micii producători și Grupurile de Acțiune Locală — cei care țin vie economia rurală”, se arată într-un mesaj publicat de AFIR.

„Acești bani nu sunt simple linii contabile, ci forța care modernizează ferme, pune infrastructura pe picioare și le arată oamenilor că munca lor contează”, a declarat Directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț Chesnoiu.

