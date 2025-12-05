Afaceristul Horea Vușcan, care a preluat datoriile de peste 15 milioane de lei ale Primăriei Turda către STP Alba, scoate la licitație un hotel „de importanță strategică”

Hotelul Potaissa, un imobil public important deținut de Primăria Turda, ar putea să fie scos la vânzare de omul de afaceri Horea Tudor Vușcan, potrivit Libertatea.

Antreprenorul din Oradea a pus recent sechestru pe societatea care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații turistice din Transilvania, fiindcă are de recuperat peste 9 milioane de lei de la primăria locală.

Imobilul, evaluat la peste 1,5 milioane de euro Hotelul de trei stele, aflat în centrul orașului, este proprietatea Primăriei Turda și a fost dat în administrarea SC Salina Turda SA, fără însă ca acest act să fie înscris în cartea funciară.

Imobilul este compus din teren de 1.250 de metri pătrați și construcții cu destinații multiple: hotel, bază comunală, restaurant, spații de alimentație publică, camere de cazare și alte facilități.

Un executor judecătoresc a dispus evaluarea imobilului și, la data de 7 august 2025, a emis încheierea de stabilire a prețului, publicația și regulamentul de vânzare.

Un expert ANEVAR a stabilit valoarea hotelului la 1.573.000 de euro, respectiv un preț de pornire al licitației de 7.953.700 de lei, sumă contestată de Primăria Turda, având în vedere investițiile mari derulate în ultimii ani. Doar în 2025, a existat un proiect de recompartimentare și relocare a restaurantului și bucătăriei hotelului estimat la aproape 1,3 milioane de lei, fără TVA.

Raportul de evaluare, contestat de Primărie

Pentru a evita scoaterea la vânzare a hotelului, instituția s-a adresat, la fel ca în cazul Salinei Turda, instanței de judecată și a solicitat suspendarea provizorie a procedurii de executare silită.

„Raportul de evaluare este afectat de vicii grave, întrucât a fost întocmit de un evaluator și nu de un expert judiciar, ceea ce afectează valabilitatea sa juridică. În plus, acesta conține date false și incomplete, indicând că imobilul ar fi «liber de sarcini», deși în CF era înscrisă o acțiune civilă pendinte și dreptul de administrare al Salina Turda SA, valabil până în 2059.

Evaluarea este vădit subestimată în raport cu valorile de piață ale hotelurilor similare și nu reflectă investițiile recente realizate în 2025, care au crescut semnificativ valoarea bunului. Aceste vicii atrag nulitatea raportului, cu efecte directe asupra încheierii de stabilire a prețului și a publicației de vânzare, care preiau mecanic prețul indicat”, susțin reprezentanții administrației locale. Potrivit acestora, menținerea efectelor actelor încheiate ar conduce la o vânzare silită nelegală a unui bun de importanță strategică pentru municipiul Turda.

„Hotelul Potaissa are un rol esențial pentru economia locală și turism, în strânsă legătură cu Salina Turda. Pierderea acestuia, prin vânzare subevaluată, ar avea consecințe grave și ireparabile asupra patrimoniului public, interesului comunității locale și stabilității juridice”, a mai precizat Primăria Turda, în contestația depusă la Judecătoria Turda. Hotelul dispune de 24 de spații de cazare și un restaurant cu bar și terasă. În incintă se află și un centru SPA, administrat de Salina Turda, dotat cu o piscină cu apă dulce, încălzită, jacuzzi, două tipuri de saună, o sală de fitness cu echipamente profesionale și un bazin cu apă sărată, provenită direct din Lacul subteran al Minei Terezia – Salina Turda.

Vânzarea hotelului la licitație, suspendată

Afaceristul din Oradea contestă demersul instituției și susține că aceasta este a șasea contestație depusă în cadrul dosarului de executare silită demarat în 2021.

„Executarea silită a fost declanșată în luna decembrie 2021, iar până în prezent creditorul nu a recuperat niciun leu din creanța ce depășește 9 milioane de lei. Debitoarea a beneficiat deja de suspendări ale executării silite care au totalizat aproape 3 ani, timp în care nu a luat nicio măsură pentru a asigura fondurile necesare plății. Astfel, de la prima contestare și până la soluționarea acesteia, executarea a fost suspendată, iar în a doua contestare a beneficiat de o suspendare suplimentară de aproximativ două luni.

Debitoarea a formulat deja o contestație care a fost respinsă și o altă contestație împotriva somației imobiliare privind același imobil (Hotel Potaissa), în care criticile au fost, de asemenea, respinse. Prin urmare, se pot contesta doar actele de executare silită emise după încetarea suspendării provizorii. Contestația actuală vizează doar publicația de vânzare asupra imobilului, astfel încât suspendarea executării silite nu poate privi decât acest act de executare, nu întreaga procedură”, afirmă Horea Tudor Vușcan, prin intermediul avocaților care îl reprezintă.

Acesta mai susține că din extrasul de carte funciară nu rezultă niciun drept de administrare și chiar dacă acesta ar exista, ar fi dus la stabilirea unei valori de circulație mai mici decât cea care a fost stabilită prin ignorarea lui.

„O eventuală ignorare a celor două sarcini nu poate prejudicia debitorul, interesat să se stabilească o valoare de circulație cât mai mare, ci eventual creditorul, care poate fi interesat de o valoare mai mică care să faciliteze vânzarea. În plus, valoarea stabilită prin raport – 1.573.000 euro se plasează chiar în media celor două valori. Anterior desemnării evaluatorului și efectuării raportului, debitoarei (Primăria Turda – n.r.) i s-a comunicat să indice chiar ea valoare de circulație, așa cum rezultă din evidențele sale și după propria apreciere”, a mai susținut afaceristul.

În final, un magistrat a considerat că motivele invocate de Primăria Turda sunt reale și a dispus suspendarea vânzării la licitație a Hotelului Potaissa, până la soluționarea cererii de suspendare a executării formulate în cadrul contestației în executare. Termenul de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru data de 26 ianuarie 2026. Judecătorul a susținut că prin suspendare licitației de vânzare se creează „un echilibru între protejarea patrimoniului debitorului prin preîntâmpinarea unor pagube greu de reparat în cazul în care s-ar constata neconformități în procedura de stabilire a prețului de vânzare și dreptul creditorului de a-și recupera sumele de bani înscrise în titlul executoriu”.

Horea Tudor Vușcan, un antreprenor care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, a devenit creditorul Primăriei Turda cu suma de 9,089 de milioane de lei în urma unor cesiuni de creanță succesive încheiate cu Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia.

Firma din Alba Iulia a derulat timp de mai mulți ani serviciul de transport public local în municipiul Turda, iar neînțelegerile dintre cele două părți au dus la zeci de procese în justiție, unele continuând și în prezent.

În final, Municipiul Turda a rămas cu o datorie de peste 30 de milioane de lei față de societatea din Alba Iulia.

„Suma pe care domnul Vușcan pretinde că o are de recuperat de la Municipiul Turda își are originea într-o serie de cesiuni de creanță succesive încheiate între S.T.P. S.A. și persoanele fizice Horea Tudor Vușcan și Vușcan Coriolan Tiberiu (tatăl lui Horea Vușcan – n.r.). Titlul executoriu este format și din Ordonanța de plată nr. 698/2021. Împotriva acestei ordonanțe, Municipiul Turda a formulat acțiune în anulare. La rândul său, chiar și S.T.P. S.A., cedentul creanței, a formulat o acțiune similară.

Cele două cauze au fost conexate și se află și în prezent pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Prin urmare, un aspect foarte important de menționat este faptul că titlul executoriu aflat la baza executării nu este definitiv, iar legalitatea lui este contestată atât de Municipiul Turda, cât și de societatea de la care dl Vușcan pretinde că a dobândit dreptul de creanță”, afirmă reprezentanții Primăriei Turda.

Instituția a cerut, tot în justiție, constatarea nulității cesiunilor de creanță prin care antreprenorul din Oradea a dobândit calitatea de creditor. Cauza a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dispus, în 24 septembrie 2025, rejudecarea dosarului la Curtea de Apel Oradea. „Executarea silită declanșată de dl Vușcan se sprijină pe un titlu nedefinitiv, contestat prin acțiuni în anulare și având la bază cesiuni de creanță a căror valabilitate este, de asemenea, contestată în fața instanțelor”, mai susține Primăria Turda.

