Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan

Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost reținut miercuri seara de procurorii DNA Iași, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. Acesta a fost scos în cătușe din sediul instituției și dus de polițiști la arestul IPJ Iași, după mai bine de o oră de audieri, în timpul cărora a ales să nu dea declarații, invocând dreptul la tăcere.

Reținerea are loc în cadrul unui dosar amplu de corupție și trafic de influență, ce vizează activitatea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Miercuri, procurorii au efectuat 23 de percheziții în București și în mai multe județe, vizând zece suspecți, printre care oameni de afaceri, foști ofițeri de informații și persoane cu influență politică.

Potrivit surselor judiciare, Bogoș ar fi încercat să determine schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, după ce unele unități ale grupului Vanbet au fost sancționate pentru comercializarea unor loturi de carne de pasăre contaminate cu salmonella. Pentru a obține sprijin, ar fi apelat la persoane din mediul politic.

Legături politice și audiența la premier

Interceptări apărute în presă indică posibile conexiuni între Fănel Bogoș și membri ai PNL, printre care Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și actual șef al Autorității pentru Reformă Feroviară. Pe acest canal, omul de afaceri ar fi încercat să influențeze decizii administrative, oferind bani sau alte foloase necuvenite.

Numele premierului Ilie Bolojan apare, de asemenea, în discuțiile dintre suspecți. Guvernul a confirmat că Bogoș a fost primit în audiență pe 23 septembrie, într-o întâlnire de aproximativ 15 minute, dar a precizat că nu s-a făcut nicio intervenție în favoarea acestuia. În presă au circulat informații potrivit cărora s-ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru obținerea acelei audiențe, însă aceste date nu au fost confirmate oficial.

În dosar sunt menționate și numele unor foști ofițeri de informații și ale unui fost procuror militar, despre care anchetatorii susțin că ar fi intermediat influențarea unor decizii instituționale.

Un nou episod în anchetele care îl vizează pe Bogoș

Reținerea de miercuri este cea mai severă măsură luată până acum împotriva patronului Vanbet. Recent, acesta fusese vizat într-un alt dosar instrumentat de Poliția Vaslui, privind uciderea intenționată a unui animal (un cal), caz intens mediatizat.

De această dată, ancheta DNA are implicații politice și economice la nivel național. Fănel Bogoș este considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Moldova, grupul Vanbet fiind unul dintre cei mai mari angajatori din județul Vaslui, cu activități în domeniile avicol, zootehnic și comercial.

Procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea preventivă a lui Bogoș. Până la această oră, DNA nu a emis un comunicat oficial privind lista completă a suspecților sau măsurile dispuse în dosar. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

