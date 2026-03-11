Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația față de măsura dispusă de Tribunalul Sibiu
Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația față de măsura dispusă de Tribunalul Sibiu
Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au judecat, miercuri, 11 martie 2026 contestația formulată de Adriana Viliginschi împotriva deciziei Tribunalului Sibiu de a o menține în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile.
Adriana Viliginschi a contestat încheierea penală din data de 5 martie, prin care Tribunalul Sibiu a admis propunerea Parchetului de a prelungi măsura arestării preventive. Instanța a dispus încă 30 de zile de detenție, până la 7 aprilie 2026, inclusiv.
,,Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 26/CC/2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la 05.03.2026, în dosarul penal nr. 480/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestației, în sumă de 400 lei. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata contestatoare în sumă de 200 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției și rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, azi, data de 11.03.2026”, se arată în soluția pe scurt.
În prezent, Adriana Viliginschi este încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.
Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, ucis în 2023 în timpul unui jaf, este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat, în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit, miercuri, 11 martie 2026, la Palatul Cotroceni. CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane. „E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în […]
10 septembrie devine Ziua Ţării Moţilor: Vot decisiv în Camera Deputaților
Deputaţii au votat instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 11 martie 2026 un proiect de lege care prevede instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare. Proiectul de lege are ca […]
Premierul Ilie Bolojan despre bugetul 2026: „Cea mai mare provocare: reducerea deficitului bugetar cu 18,7 miliarde de lei"
Premierul Ilie Bolojan despre bugetul 2026: „Cea mai mare provocare: reducerea deficitului bugetar cu 18,7 miliarde de lei" Cea mai mare provocare legată de bugetul de stat pe anul 2026 este reducerea deficitului bugetar, a afirmat, miercuri, 11 martie 2026, premierul Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Citește și: A fost publicat proiectul de buget […]
