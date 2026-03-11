Actualitate

Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația față de măsura dispusă de Tribunalul Sibiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația față de măsura dispusă de Tribunalul Sibiu

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au judecat, miercuri, 11 martie 2026 contestația formulată de Adriana Viliginschi  împotriva deciziei Tribunalului Sibiu de a o menține în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile.

Adriana Viliginschi a contestat încheierea penală din data de 5 martie, prin care Tribunalul Sibiu a admis propunerea Parchetului de a prelungi măsura arestării preventive. Instanța a dispus încă 30 de zile de detenție, până la 7 aprilie 2026, inclusiv.

,,Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 26/CC/2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la 05.03.2026, în dosarul penal nr. 480/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestației, în sumă de 400 lei. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata contestatoare în sumă de 200 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției și rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, azi, data de 11.03.2026”, se arată în soluția pe scurt.

În prezent, Adriana Viliginschi este încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. 

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, ucis în 2023 în timpul unui jaf, este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat, în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.

