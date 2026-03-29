Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales cu dosar penal

Un adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, este cercetat de polițiști după ce a condus fără permis o motocicletă neînamtriculată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, în jurul orei 14.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe strada Calea Pancii din localitatea Bucerdea Grânoasă, o motocicletă condusă de un tânăr de 19 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta nu figurează înmatriculată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

