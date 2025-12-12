Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat

Un adolescent de 19 ani, din Blaj, este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan având permisul de conducere suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 decembrie 2025, în jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Barițiu din municipiul Blaj, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din municipiul Blaj.

Din verificări a reieșit că acesta are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

