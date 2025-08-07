Adolescent de 18 ani, din Aiud, cercetat de polițiști după ce a sustras produse cosmetice dintr-un magazin din Alba Iulia: Le-a luat de pe raft și a plecat fără să le plătească

Adolescent de 18 ani, din Aiud, cercetat de polițiști după ce a furat produse cosmetice dintr-un magazin din Alba Iulia. Tânărul le-a luat de pe raft și a plecat fără să le plătească

Un adolescent de 18 ani, din Aiud, este cercetat de polițiști după ce a sustras produse cosmetice dintr-un magazin din Alba Iulia. Tânărul le-a luat de pe raft și a plecat fără să le plătească

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, polițiștii de ordine publică din municipiul Alba Iulia au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 44 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras mai multe produse cosmetice de pe rafturile magazinului în care aceasta își desfășoară activitatea și ar fi părăsit magazinul fără a achita contravaloarea acestora, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 221 lei.

La scurt timp, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, din municipiul Aiud, găsind asupra sa produsele sustrase din magazin.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate.

