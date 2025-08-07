Adolescent de 18 ani, din Aiud, cercetat de polițiști după ce a sustras produse cosmetice dintr-un magazin din Alba Iulia: Le-a luat de pe raft și a plecat fără să le plătească
Adolescent de 18 ani, din Aiud, cercetat de polițiști după ce a furat produse cosmetice dintr-un magazin din Alba Iulia. Tânărul le-a luat de pe raft și a plecat fără să le plătească
Un adolescent de 18 ani, din Aiud, este cercetat de polițiști după ce a sustras produse cosmetice dintr-un magazin din Alba Iulia. Tânărul le-a luat de pe raft și a plecat fără să le plătească
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, polițiștii de ordine publică din municipiul Alba Iulia au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 44 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras mai multe produse cosmetice de pe rafturile magazinului în care aceasta își desfășoară activitatea și ar fi părăsit magazinul fără a achita contravaloarea acestora, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 221 lei.
La scurt timp, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, din municipiul Aiud, găsind asupra sa produsele sustrase din magazin.
Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști și amenzi de peste 9.500 de lei Pe raza municipiului Blaj a avut loc la data de 7 august 2025, în intervalul orar 06.00 – 10.00, o acțiune, în sistem integrat, pentru […]
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei Un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost REȚINUT de polițiști pentru furt. A sustras de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia o geantă și parfumuri în valoare de […]
Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag: Mașina pe care o conducea avea plăcuțe de înmatriculare false
Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag Un bărbat din Jina a fost identificat în trafic la Șugag fără permis la volanul unui autoturism cu plăcuțe de înmatriculare false. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, în jurul orei 15.00, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și...
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc Trei...
Știrea Zilei
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au...
VIDEO | Cum a fost „ucis” la televizor președintele Nicușor Dan: Gafă de proporții
Președintele Nicușor Dan, „ucis” la televizor Gafă monunmentală la televiziunea Euronews România, joi, 7 august 2025, în timpul funeraliilor fostului...
Curier Județean
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani,...
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...