Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din Alba Iulia

Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiști după ce și-a sechestrat iubita. Tânărul a și bătut-o și amenințat-o în locuința din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 17 ani, din Alba Iulia, cercetatpentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 23/24 noiembrie 2025, în jurul orei 03.00, în timp ce se afla împreună cu concubina sa, la adresa de domiciliu, ar fi agresat-o fizic, pe aceasta și nu i-ar fi permis să părăsească locuința, adresându-i amenințări.

Tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

