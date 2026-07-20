ADMITERE pompieri 2026: Ultimele 5 zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
ADMITERE pompieri 2026: Ultimele 5 zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
Au mai rămas doar cinci zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Dacă visul tău este să faci parte din prima linie a salvatorilor, acesta este momentul să acționezi. IGSU a alocat 44 de locuri, iar unul dintre ele poate fi al tău.
Tot procesul este simplificat și se desfășoară online. Trebuie doar să transmiți documentele necesare în format electronic la adresa: [email protected].
Termen limită: 24 iulie 2026, inclusiv. (Se fac înscrieri și în weekend!)
Documente necesare:
-Cererea-tip de înscriere (Anexa 4);
-Declarația de confirmare a condițiilor (Anexa 8);
-Consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar (Anexa 5), acolo unde este cazul.
,,Toate informațiile complete și formularele pot fi consultate pe site-ul nostru: https://isuab.igsu.ro/ (Secțiunea Carieră -> Admitere în învățământul militar), sau direct aici: Anunț recrutare. Nu lăsa pe ultima zi! Fă primul pas către o carieră dedicată curajului și salvării de vieți!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
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