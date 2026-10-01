ADMITERE pompieri 2026, sesiunea septembrie – decembrie: Ultimele 4 zile până la încheierea înscrierilor la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești
ADMITERE pompieri 2026, sesiunea septembrie – decembrie: Ultimele 4 zile până la încheierea înscrierilor la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești
Au mai rămas doar patru zile până la încheierea înscrierilor la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.
Dacă ți-ai dorit să devii pompieri, au mai rămas câteva zile pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, sesiunea septembrie – decembrie 2026.
Pentru această sesiune sunt disponibile 300 de locuri:
-275 de locuri pentru calificarea subofițer de pompieri și protecție civilă;
-25 de locuri pentru calificarea subofițer administrativ.
Înscrierile se fac până la 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
Candidații vor transmite documentele necesare înscrierii exclusiv în format electronic, la adresa: [email protected]
Principalele etape ale concursului:
• 28 octombrie – 4 noiembrie – evaluarea performanțelor fizice;
• 7 noiembrie – proba de evaluare a cunoștințelor;
• 11 noiembrie – 11 decembrie – examinarea medicală;
• 21 decembrie – afișarea rezultatelor finale.
Toate condițiile de participare, documentele necesare și calendarul complet sunt disponibile aici: https://isuab.igsu.ro secțiunea carieră.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Amenzi de 22.400 de lei și 3 avertismente în Alba după controale privind alimentele preparate și servite copiilor în creșe, grădinițe și școli
Amenzi de 22.400 de lei și 3 avertismente în Alba după controale privind alimentele preparate și servite copiilor în creșe, grădinițe și școli Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat, odată cu începerea noului an școlar, controalele privind condițiile în care sunt preparate, depozitate și servite alimentele destinate copiilor. În cadrul […]
Scandal într-un magazin din Câmpeni: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști după ce a vrut să bată o angajată
Scandal într-un magazin din Câmpeni: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști după ce a vrut să bată o angajată O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce a provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a vrut să bată o angajată. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
VIDEO | Bărbat din Teiuș, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de locuința fostei partenere
Bărbat din Teiuș, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de locuința fostei partenere Un bărbat din Teiuș a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de locuința fostei partenere. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2026, polițiștii din orașul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea lucrărilor de licență sau doctorat: Amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei
Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea lucrărilor de licență sau doctorat: Amenzi de la 100.000 la...
Calendar ortodox OCTOMBRIE 2026: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii
Calendar ortodox OCTOMBRIE 2026: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii Octombrie...
Știrea Zilei
Video | La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente
La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente Joi, 1 octombrie 2026,...
Video | Transporturi ilegale de animale în Alba: 40 de oi ar urma să fie ucise pentru că nu s-a putut stabilit proveniența acestora
Transporturi ilegale de animale în Alba: 40 de oi ar urma să fie ucise pentru că nu s-a putut stabilit...
Curier Județean
Amenzi de 22.400 de lei și 3 avertismente în Alba după controale privind alimentele preparate și servite copiilor în creșe, grădinițe și școli
Amenzi de 22.400 de lei și 3 avertismente în Alba după controale privind alimentele preparate și servite copiilor în creșe,...
Scandal într-un magazin din Câmpeni: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști după ce a vrut să bată o angajată
Scandal într-un magazin din Câmpeni: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști după ce a vrut să bată o...
Politică Administrație
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...