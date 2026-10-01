Curier Județean

ADMITERE pompieri 2026, sesiunea septembrie – decembrie: Ultimele 4 zile până la încheierea înscrierilor la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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ADMITERE pompieri 2026, sesiunea septembrie – decembrie: Ultimele 4 zile până la încheierea înscrierilor la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

​Au mai rămas doar patru zile până la încheierea înscrierilor la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Petrecerea Divorțaților

Dacă ți-ai dorit să devii pompieri, au mai rămas câteva zile pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, sesiunea septembrie – decembrie 2026.

Pentru această sesiune sunt disponibile 300 de locuri:

-275 de locuri pentru calificarea subofițer de pompieri și protecție civilă;
-25 de locuri pentru calificarea subofițer administrativ.

Înscrierile se fac până la 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații vor transmite documentele necesare înscrierii exclusiv în format electronic, la adresa: [email protected]

Principalele etape ale concursului:

• 28 octombrie – 4 noiembrie – evaluarea performanțelor fizice;
• 7 noiembrie – proba de evaluare a cunoștințelor;
• 11 noiembrie – 11 decembrie – examinarea medicală;
• 21 decembrie – afișarea rezultatelor finale.

Toate condițiile de participare, documentele necesare și calendarul complet sunt disponibile aici: https://isuab.igsu.ro secțiunea carieră.

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