Fostul președinte Traian Băsescu, despre semnalul dat de Nicușor Dan că nu este de acord cu alegerile anticipate: ,,Cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că declarațiile repetate ale președintelui Nicușor Dan, potrivit cărora alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru România, i-ar fi încurajat pe unii parlamentari să nu acorde votul de încredere Guvernului propus de Siegfried Mureșan.

Fostul şef de stat afirmă că, până nu demult, nu a susţinut ideea alegerilor anticipate, însă acum consideră că acestea reprezintă o soluţie, scrie News.ro.

”Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a afirmat Traian Băsescu, miercuri seară, într-o intervenţie la postul de televiziune B1.

Fostul şef al statului aprecizat că îi ”este greu” să înţeleagă de ce actualul preşedinte nu susţine ideea alegerilor anticipate.

”Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultţilor mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (…) decât prin noi alegeri”, mai spune Băsescu.

Acesta aminteşte că, atunci când Mihai Tudose a fost propus premier, Siegfried Mureşan a fost de asemenea propus pentru această funcţie.

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