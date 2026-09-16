ADMITERE pompieri sesiunea septembrie – decembrie 2026: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

Au început înscrierile pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, sesiunea septembrie – decembrie 2026.

Pentru această sesiune sunt disponibile 300 de locuri:

-275 de locuri pentru calificarea subofițer de pompieri și protecție civilă;

-25 de locuri pentru calificarea maistru militar auto.

Înscrierile se fac până la 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații vor transmite documentele necesare înscrierii exclusiv în format electronic, la adresa: [email protected]

Principalele etape ale concursului:

-28 octombrie – 4 noiembrie – evaluarea performanțelor fizice;

-7 noiembrie – proba de evaluare a cunoștințelor;

-11 noiembrie – 11 decembrie – examinarea medicală;

-21 decembrie – afișarea rezultatelor finale.

Toate condițiile de participare, documentele necesare și calendarul complet sunt disponibile aici: https://isuab.igsu.ro secțiunea carieră.

Alege o carieră în care fiecare misiune contează!

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