REZULTATE FINALE Evaluarea Națională 2026: Notele după soluționarea contestațiilor au fost publicate

În dimineața zilei de miercuri, 8 iulie 2026 fost publicate rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor depuse de candidați.

Notele finale pot fi văzute AICI.

Rezultatele actualizate au reflectat modificările apărute în urma recorectării lucrărilor, iar elevii au putut afla mediile finale pe baza cărora au participat la admiterea în învățământul liceal.

La nivel național au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul total de lucrări), a precizat ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

Potrivit acestuia, au fost 48.471 de solicitări de vizualizare a lucrărilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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