ADMITERE în școlile militare 2026: Peste 800 de locuri pentru maiștri militari și 708 locuri pentru subofițeri, disponibile în cele cinci școli postliceale militare. Cine se poate înscrie

Dacă îți dorești o carieră militară ca maistru militar sau subofițer, acum este momentul să faci primul pas. Au început înscrierile pentru învățământul postliceal militar. Pentru anul 2026 sunt disponibile 867 de locuri pentru maiștri militari și 708 locuri pentru subofițeri în cele cinci școli postliceale militare.

Instituții de învățământ:

• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I”

• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene

• Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale

• Școala Militară de Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

• Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică

Locurile se ocupă în ordinea mediei obținute la examenul național de bacalaureat și a opțiunilor exprimate în cererea de înscriere.

Cine se poate înscrie?

-Elevii din ultimul an de liceu;

-Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat;

-Candidați cu vârsta de cel mult 30 de ani împliniți în anul 2026.

Etapele principale ale procesului de recrutare

Înscrierile se pot face până pe data de 05 iunie 2026 online pe https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php , sau, dacă locuiești în județul Alba, la Biroul Informare-Recrutare – Centrul Militar Zonal #Alba , Regina Maria , nr. 6, telefon 0258812291

Documente necesare pentru înscriere:

• certificatul de naștere;

• cartea de identitate(cartea electronică de identitate-modelul nou, cu cip de identificare-va fi însoțită de o adeverință în care să fie trecut domiciliul candidatului);

• diploma de bacalaureat și foaia matricolă sau adeverință care atestă că ești elev în clasa a XII-a;

• cazier judiciar;

Locurile disponibile pot fi consultate aici: https://www.recrutaremapn.ro/locuri.php

Procesul de recrutare este valabil și pentru formarea subofițerilor în învățământul superior medical – specializarea asistență medicală generală. (100 locuri)

