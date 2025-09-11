Administrator de firmă din Alba Iulia, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ: Prejudiciu de peste 150.000 de lei
Administrator de firmă din Alba Iulia, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ: Prejudiciu de peste 150.000 de lei
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, luni, 8 septembrie 2025, trimiterea în judecată a unui inculpat în vârstă de 37 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Concret este vorba de reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, prev. de art. 61 alin.1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (27 de acte materiale), cu judecarea cauzei fiind învestită Judecătoria Alba Iulia.
„În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în perioada martie 2022 – mai 2024, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Alba Iulia, inculpatul a reținut de la angajați impozitul pe salarii și contribuțiile prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, în cuantum de 154.909 lei (CAS – 98.766 lei, CASS – 39.499 lei și impozit pe salarii – 16.644 lei), fără a le plăti în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege.
În vederea garantării recuperării pagubei, prin rechizitoriu s-a solicitat instanţei menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului.
Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul organelor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care nu poate, sub nicio formă, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei
Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas Ne desparte foarte puțin timp până când 10.000 de oameni vom sta la aceeași masă și vom sărbători atestarea unui record mondial: cea mai mare masă din lume realizată din materiale reciclabile! Cum se face accesul […]
VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate” Flaviu Buta, consilier la Primăria Municipiului Alba Iulia, a vorbit pentru ziarulunirea.ro despre evenimentul „Masa care Unește”, care va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la […]
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil Un accident rutier a avut loc miercuri noaptea în Cluj-Napoca, fiind provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba. Un tânăr a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Carduri sociale 2025 | Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei: Sprijin și pentru elevii defavorizați
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei: Sprijin și pentru elevii defavorizați Guvernul...
Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare. Ministru: „De mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid”
Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare Programul „Rabla” pentru anul 2025 ar putea fi...
Știrea Zilei
Administrator de firmă din Alba Iulia, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ: Prejudiciu de peste 150.000 de lei
Administrator de firmă din Alba Iulia, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ: Prejudiciu de peste 150.000 de lei Procurorul din...
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei
Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas Ne...
Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții Evenimentul „Masa...
ASTĂZI: Seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor continuă în incinta Carolina Mall, cu acces liber pentru public
ISU Alba continuă seria evenimentelor dedicate Zilei Pompierilor cu activități pentru public la Carolina Mall din Alba Iulia Inspectoratul pentru...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...