Adio cozi la ghișee și drumuri inutile: ROeID, cheia de acces în relația cu statul. Care sunt platformele unde îți rezolvi treburile online

Relația cu statul român intră, în sfârșit, într-o nouă etapă începând cu anul 2026, când tot mai multe documente oficiale pot fi obținute de către cetățeni online, fără drumuri inutile, cozi la ghișee sau program limitat. De la acte de stare civilă până la autorizații și documente fiscale, accesul digital devine regulă, nu excepție.

Acte oficiale, la un click distanță

Românii pot solicita online o gamă largă de documente emise de instituțiile statului: certificate de naștere, căsătorie sau deces, adeverințe fiscale, dar și autorizații sau certificate de urbanism. Totul se face prin platforme digitale securizate, care reduc birocrația și timpul pierdut.

Digitalizarea administrației permite acces rapid și sigur la documente, fără deplasări la ghișeu și fără hârtii inutile.

ROeID, cheia de acces în relația cu statul

Un element central al acestui sistem este ROeID, identitatea digitală națională, care poate fi activată gratuit. Prin aceasta, cetățenii se pot autentifica online pentru a interacționa cu instituțiile publice, a depune cereri, a plăti taxe sau a primi documente oficiale.

ROeID este soluția de tip Single Sign-On (SSO) a României, dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, și permite folosirea unui singur cont pentru accesarea mai multor servicii guvernamentale. Autentificarea se face o singură dată, iar utilizatorul poate naviga apoi între platforme fără proceduri suplimentare.

Platformele unde îți rezolvi treburile online

Cea mai cunoscută platformă este Ghiseul.ro, unde pot fi plătite taxe și impozite și pot fi depuse cereri către autoritățile locale. Prin contul personal, utilizatorii pot obține:

• certificate de stare civilă;

• adeverințe fiscale locale;

• autorizații și certificate de urbanism.

Documentele pot fi livrate electronic, semnate digital, descărcate direct din platformă sau, la cerere, trimise prin poștă.

Pentru documentele fiscale, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziție Spațiul Privat Virtual (SPV), unde contribuabilii pot accesa:

• adeverințe de venit;

• certificate de situație fiscală;

• declarații depuse online.

Cartea electronică de identitate, mai mult decât un buletin

Noua carte electronică de identitate (CEI) nu este doar un document fizic, ci și un instrument digital. Cu cipul integrat, aceasta permite autentificare online și semnătură electronică calificată.

Prin funcționalitatea eID, titularii pot interacționa digital cu instituții publice și private, pot semna documente, accesa servicii bancare sau încheia contracte online, în condiții de securitate deplină.

CEI este documentul fizic emis de stat, în timp ce eID reprezintă componenta sa digitală, utilizată pentru accesul online la servicii.

Statul, mai aproape prin digitalizare

Prin extinderea acestor soluții, autoritățile urmăresc reducerea aglomerației la ghișee și simplificarea relației dintre cetățeni, firme și instituții.

Identitatea digitală devine punctul de plecare pentru un sistem administrativ mai rapid, mai clar și mai eficient.

