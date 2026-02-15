Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite. Investiție de peste 350.000 de lei
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 19 februarie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Prietenii lui Azor”.
Asociația „Prietenii lui Azor” a solicitat încheierea unui acord de parteneriat care să vizeze modernizarea adăpostului public a câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia.
Modernizarea se va concretiza prin reconstrucția a 29 de țarcuri, ca urmare a unei sponsorizări primite de către asociație. Valoarea investiției este de aproximativ 370.000 lei și va fi suportată de către Asociația „Prietenii lui Azor”.
În vederea realizării activităților de modernizare și reconstrucție a țarcurilor pentru câini, reprezentanții și partenerii Asociației „Prietenii lui Azor” vor avea acces în Adăpostul public pentru câinii fără stăpân al Municipiului Alba Iulia.
„Scopul încheierii Acordului de parteneriat este cel al abordării „integrate” a problemei protecției animalelor fără stăpân și îmbunătățirii condițiilor de cazare a acestora, care poate duce la rezultate durabile în timp: creșterea gradului de conștientizare, dezvoltarea și derularea de campanii, evenimente și acțiuni informative, derularea de activități de socializare, evaluare și modelare comportamentală a câinilor în vederea adopției, derularea de campanii de adopție, în evoluția spre conceptul de Oraș Animal Friendly”, se precizează în raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Alba Iulia.
Prevederi legale
Conform art.18 din Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare: „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de
protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor”.
De asemenea, la art. 29 alin. (1) din aceiași Hotărâre se prevede: „Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitări scrise”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba: A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate
Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba: A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba. A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate. Cu ocazia festivităților prilejuite de sfințirea sediului inspectoratului și a troiței […]
FOTO | Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire
Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire Comuna Cricău a produs și livrat în rețeaua electrică primii kwh de energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe acoperișul clădirii sediului renovat al primărie, a anunțat, joi, 12 februarie […]
VIDEO | Adolescenți de 19 ani, înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara: Au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni
Adolescenți de 19 ani, înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara: Au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni Doi adolescenți de 19 ani, au rămas înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara și au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni. Astăzi, în jurul orei 14:37, printr-un apel la S.N.U.A.U. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Săptămâna Albă 2026: Ce simbolizează și ce alimente se pot consuma înainte de Postul Paștelui
Săptămâna Albă 2026: Ce simbolizează și ce alimente se pot consuma înainte de Postul Paștelui Ortodocșii marchează de luni, 16...
Cum va fi vremea în luna martie 2026: Prognoza meteo de la ANM pe săptămâni. Meteorologii nu exclud ninsorile și alternanțe între zile de primăvară și episoade bruște de ger
Cum va fi vremea în luna martie 2026: Prognoza meteo de la ANM pe săptămâni. Meteorologii nu exclud ninsorile și...
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
VIDEO | Cântarul pentru aur, obiect nelipsit din casele locuitorilor din Roșia Montană, la loc de cinste în colecția unui localnic. Robust, dar foarte sensibil și cu o precizie mare, cântărea la miligrame metalul prețios
Cântarul pentru aur, obiect nelipsit din casele locuitorilor din Roșia Montană, la loc de cinste în colecția unui localnic. Robust,...
Curier Județean
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite. Investiție de peste 350.000 de lei
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite Pe ordinea de zi...
FOTO | Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba: A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate
Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba: A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....