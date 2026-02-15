Curier Județean

Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite. Investiție de peste 350.000 de lei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 19 februarie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Prietenii lui Azor”.

Asociația „Prietenii lui Azor” a solicitat încheierea unui acord de parteneriat care să vizeze modernizarea adăpostului public a câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia.

Modernizarea se va concretiza prin reconstrucția a 29 de țarcuri, ca urmare a unei sponsorizări primite de către asociație. Valoarea investiției este de aproximativ 370.000 lei și va fi suportată de către Asociația „Prietenii lui Azor”.

În vederea realizării activităților de modernizare și reconstrucție a țarcurilor pentru câini, reprezentanții și partenerii Asociației „Prietenii lui Azor” vor avea acces în Adăpostul public pentru câinii fără stăpân al Municipiului Alba Iulia.

„Scopul încheierii Acordului de parteneriat este cel al abordării „integrate” a problemei protecției animalelor fără stăpân și îmbunătățirii condițiilor de cazare a acestora, care poate duce la rezultate durabile în timp: creșterea gradului de conștientizare, dezvoltarea și derularea de campanii, evenimente și acțiuni informative, derularea de activități de socializare, evaluare și modelare comportamentală a câinilor în vederea adopției, derularea de campanii de adopție, în evoluția spre conceptul de Oraș Animal Friendly”, se precizează în raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Alba Iulia.

Prevederi legale

Conform art.18 din Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare: „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de
protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor”.

De asemenea, la art. 29 alin. (1) din aceiași Hotărâre se prevede: „Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitări scrise”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

