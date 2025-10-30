Acţiunile Meta, în scădere cu 10% pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile ridicate pentru inteligenţa artificială
Acţiunile Meta Platforms au scăzut, joi, 30 octombrie 2025 cu peste 10%, după ce planurile de investiţii masive în inteligenţa artificială au stârnit îndoieli în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare peste aşteptări raportate pentru trimestrul al treilea, relatează CNBC, potrivit News.ro.
Compania a anunţat o creştere a veniturilor cu 26% faţă de anul precedent, până la 51,24 miliarde de dolari, şi un profit ajustat de 7,25 dolari pe acţiune, peste estimările Wall Street.
Totuşi, un cost fiscal unic de 15,93 miliarde de dolari, generat de aplicarea noii legi fiscale americane „One Big Beautiful Bill Act”, a afectat rezultatul contabil.
Meta a ridicat estimarea pentru cheltuielile de capital din 2025 la 70–72 miliarde de dolari, faţă de intervalul anterior de 66–72 miliarde, în condiţiile în care accelerează investiţiile în infrastructură AI pentru a ţine pasul cu rivalii Alphabet şi Microsoft.
Directorul general Mark Zuckerberg a apărat planul ambiţios de cheltuieli, afirmând că investiţiile masive de acum vor asigura poziţionarea Meta pentru o transformare generaţională în domeniul inteligenţei artificiale.
Compania a creat divizia Superintelligence Labs, condusă de fostul CEO al GitHub, Nat Friedman, şi de Alexandr Wang, fondatorul Scale AI, în care Meta a investit 14,3 miliarde de dolari la începutul anului.
În paralel, Meta a semnat mai multe contracte pentru extinderea infrastructurii sale cloud dedicate AI, consolidându-şi strategia de dezvoltare pe termen lung. Totuşi, creşterea rapidă a cheltuielilor a alimentat temerile privind sustenabilitatea financiară a acestor proiecte, într-un context de concurenţă acerbă şi randamente încă neclare din investiţiile în AI.
