Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
La data de 5 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, polițiști locali din municipiul Sebeș și specialiști ai Gărzii de Mediu, au organizat o acțiune, pe raza municipiului Sebeș, care a avut drept scop menținerea prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor antisociale la regimul mediului.
Polițiștii din municipiul Sebeș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect și furt calificat.
În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 63 de verificări de persoane și 44 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 47 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 62.025 lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice O femeie de 38 de ani din județul Argeș a fost reținută de polițiștii din Alba, fiind acuzată că a înșelat o firmă din Sebeș cu un transport fictiv de produse cosmetice, cauzând un prejudiciu […]
Zeci de articole pirotehnice, vândute fără autorizație, descoperite la o societate comercială din Sebeș. Polițiștii au întocmit dosar penal
Zeci de articole pirotehnice, vândute fără autorizație, descoperite la o societate comercială din Sebeș. Polițiștii au întocmit dosar penal Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba au descoperit, în urma unui control efectuat la o societate comercială din Sebeș, 81 de articole pirotehnice din categoria F1 care erau oferite spre vânzare fără autorizație. Citește […]
Bărbat din Mureș, prins pe o stradă din Câlnic cu permisul SUSPENDAT. Este cercetat de polițiști
Prins pe șoselele din Alba cu permisul suspendat. Bărbatul din Mureș de 39 de ani, cercetat de polițiști Un bărbat de 39 de ani din Ibănești, județul Mureș, a fost oprit în trafic pe DJ 106F, în Câlnic, după ce s-a constatat că avea permisul suspendat. Polițiștii continuă cercetările pentru conducere fără permis. Potrivit IPJ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă...
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi URIAȘE pentru cei care îi hrănesc
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi usturătoare pentru cei care îi...
Știrea Zilei
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști Caz șocant în...
Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite...
Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice...
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...