Acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor în Cugir: Zeci de persoane legitimate și amenzi usturătoare

O acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor a avut loc în orașul Cugir. În urma descinderii, au fost verificate zeci de persoane și au fost aplicate amenzi în valoare de 2.600 de lei

Conform IPJ Alba, ieri, între orele 19:00 și 22:00, Poliția Orașului Cugir a desfășurat o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta siguranța publică.

În cadrul acțiunii au fost verificate 72 de persoane, cu ajutorul aplicației eDAC, și au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale conform Legii 61/1991, în valoare totală de 2.600 de lei.

Legea se referă la fapte ce tulbură ordinea și liniștea publică, precum și normele de conviețuire socială. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI