Acțiune cu efective mărite în Sebeș. 25 de abateri rutiere au fost sancționate cu amenzi de aproximativ 18.400 de lei
Poliția Municipiului Sebeș a desfășurat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului, în urma căreia au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.419 lei, pentru abateri la normele rutiere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28/29 noiembrie 2025, în intervalul orar 22.00-04.00, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 83 de verificări de persoane, au fost verificate 48 de autovehicule și au fost constatate 25 de abateri de natură contravențională la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 18.419 lei.
